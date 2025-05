Mrożące krew w żyłach nagranie. 40-latek miał jechać tak przez 26 km

27 maja przed południem dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim (województwo łódzkie) otrzymał zgłoszenie o kierowcy, który miał poruszać się pod prąd wzdłuż autostrady A1. Zmierzał w kierunku Katowic (pasem, którym prowadzi na Gdańsk).

Mundurowi pojechali na miejsce motocyklami.

Policjanci zobaczyli porzucone auto. Kierowca „mówił nielogicznie”

W międzyczasie gdy funkcjonariusze zmierzali do kierowcy, pojawiały się kolejne zgłoszenia, z których wynikało, że przy drodze, częściowo na pasie zieleni, znajduje się porzucony samochód osobowy. Drzwi w aucie pozostały otwarte, a w stacyjce znajdowały się klucze. Mieszkaniec Dąbrowy Górniczej szedł natomiast pieszo. Mundurowi odnaleźli go.

„Był pobudzony, zachowywał się irracjonalnie i mówił nielogicznie, twierdząc, że »idzie do Gdańska«” – pisze aspirant sztabowa Izabela Gajewska.

Jechał „pod prąd” przez 26 km i porzucił auto. Podejrzanemu grożą nawet 3 lata więzienia

„Z uwagi na jego stan, stwarzanie zagrożenia oraz podejrzenie, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających, funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu 40-latka. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy, jednak została pobrana od niego krew do dalszych badań. Po wykonaniu niezbędnych czynności mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Policjanci ustalili, że (...) poruszał się autostradą A1 pod prąd przez 26 kilometrów. Po tym czasie zawrócił, zajeżdżając drogę innym kierowcom, a następnie opuścił pojazd. [40-latek – red.] wkrótce odpowie za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym może grozić mu do trzech lat pozbawienia wolności” – informuje oficer prasowa KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

