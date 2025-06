Burza po zachowaniu lekarki. Tak zareagowała na wygraną Nawrockiego

Stomatolożka z Gliwic opublikowała na Facebooku wpis „przepełniony jadem”. Poniósł się on po platformie – skomentowało go blisko 650 osób. Zrzut ekranu postowi zrobił między innymi Jacek Ozdoba. „Pani doktor Marta Krzemień życzy »wady płodu«, a jak nie głosowałeś na [Rafała] Trzaskowskiego, to uważa, że masz »płyn mózgowo rdzeniowy zamiast mózgu«. I jesteśmy krajem »bezzębnych debili«” – zacytował słowa lekarki internautom.

Poseł do Parlamentu Europejskiego z PiS-u zapowiedział 3 czerwca, że „zgłosi sprawę do Naczelnej Izby Lekarskiej”. W jego ocenie publiczna wypowiedź stomatolożki „narusza zasady etyki lekarskiej”. To jednak nie wszystko. Do sprawy odniósł się pracodawca lekarki – firma z Rudy Śląskiej. Med-Silesia Medical Care wydała oświadczenie.

Lekarka z Gliwic poniesie konsekwencje? Firma zapowiedziała „podjęcie kroków prawnych”

„Z uwagi na docierające do nas sygnały dotyczące wypowiedzi zamieszczanych w mediach społecznościowych przez lek. Martę Krzemień, zarząd Med-Silesia Medical Care (...) z siedzibą w Rudzie Śląskiej informuje, że Spółka nie popiera wyrażanych przez p. Krzemień poglądów i odnosi się do nich w sposób krytyczny. Jednocześnie wskazujemy, że choć p. Krzemień od dłuższego czasu nie wykonywała działań na rzecz naszej placówki, to spółka i tak podjęła odpowiednie kroki prawne dotyczące formalnego zakończenia współpracy” – czytamy.

Podjęcie tych samych kroków zapowiedziała też Przychodnia Stomatologiczna Unodent – podaje „Fakt”.

Śląsk. Stomatolożka zabrała głos: Nie o taki kraj walczyliśmy

Redakcja dziennika dotarła też do nowego posta, który w internecie, w social mediach, umieściła lekarka. „Celem sprostowania mojego wpisu: chciałam tylko zwrócić uwagę, że nie o taki kraj walczyliśmy, a właściwie walczyłyśmy! Tyle w temacie” – skwitowała.

