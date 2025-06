Fotoradar-rekordzista „wystawił” 69 tys. mandatów. Na jaką kwotę?

Miejscowość Jabłonna „obchodzi” nietypowe dziesięciolecie – kamery rejestrującej przejazdy na czerwonym świetle. Przy jednym z rond, które znajdują się na południu wsi gminnej i sołeckiej, zamontowano RedLight. Systemy te działają one na kilkudziesięciu skrzyżowaniach w całej Polsce – w 2024 r. „zarejestrowały 60,5 tys. wykroczeń niezastosowania się do czerwonego sygnału świetlnego” – informował w marcu 2025 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego.



A ten, który działa od 2015 r? Jak ustalił lokalny serwis tustolica.pl, w ciągu „dekady ciężkiej pracy” odnotował „69 tys. wykroczeń”. Najwięcej w roku 2016 – wystawiono wówczas bagatela 18 tysięcy mandatów. W 2023 r. ukarano zaś 4 tys. kierowców. Łącznie kosztowało to osoby uprawnione do kierowania pojazdami ok. 34,5 mln PLN.

Warszawa. Wandal doprowadził do awarii fotoradaru. Koszt naprawy? 50 tys. zł

W Warszawie, a więc ok. 20-25 kilometrów drogi na południe, znajduje się kolejna kamera monitorująca ruch drogowy. To jeden z najbardziej „zapracowanych” fotoradarów w całej Polsce. W samym tylko grudniu 2024 r. zarejestrował osiem tysięcy wykroczeń.

Kierowcy bardzo go nie lubią – w kwietniu został zniszczony przez nieznanego sprawcę, który użył do tego celu siekiery. To samo stało się w lutym – wówczas również został uszkodzony, więc poddano go naprawie. Dwa miesiące później wrócił do pracy, na krótko.

– Nasi pracownicy właśnie demontują sprzęt. Sprawa została zgłoszona na policję. Teraz oni zajmą się fotoradarem. Następnie przekażemy go ubezpieczycielowi. Na końcu raz jeszcze go naprawimy – informował w rozmowie z serwisem raportwarszawski.pl rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wojciech Król zapowiedział też, że fotoradar prędzej czy później wróci na swoje miejsce. Możliwe, że w pobliżu zamontowana zostanie kamera monitoringu miejskiego, by tym razem zarejestrować wandala i pociągnąć go do odpowiedzialności za zniszczenie fotoradaru.

Naprawa to bowiem koszt 50 tys.

