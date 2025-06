Migranci oblegają Nadarzyn? Wyjaśniamy, jaka jest prawda

Fotografia nie powstała w ostatnich dniach – nie pochodzi nawet z tego roku. Przystanek autobusowy w Nadarzynie, na którym widać oczekujących na transport obcokrajowców, uwieczniony został najprawdopodobniej w 2023 roku.

Mimo to wielu nieświadomych internautów łapie się na manipulację. Świadczą o tym setki „polubień” i komentarzy na X. Materiał kilkukrotnie udostępniany był przez różne osoby (lub boty) i każdorazowo wyświetlany na platformie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy razy. Jeden z postów, do którego dotarła redakcja portalu Konkret24, miał ponad 100 tys. odsłon.

Fotografia opisana jest w budzący strach, tendencyjny sposób. Narracja jest jedna – rząd Donalda Tuska (Koalicja 15 Października) nie panuje nad sytuacją, a migranci – wbrew medialnym doniesieniom – przedostają się do polskich miast znacząco oddalonych od wschodniej granicy, na obszar Mazowsza. W niektórych postach oskarżana o sytuację jest też poprzednia władza – Zjednoczonej Prawicy (Prawa i Sprawiedliwości). „Tak to się zaczyna. Najpierw ulice, potem domy, dzielnice i całe miasta. Później powstanie enklawa, do której nikt nie będzie miał wstępu. Powstanie »państwo w państwie«. Na razie jesteśmy bezradni – tak jakbyśmy kawałek po kawałku tracili Polskę” – starszy internauta.

Nadarzyn na Mazowszu. Kiedy wykonano zdjęcie budzące strach? W sieci rozpowszechniano je już przed Wielkanocą

Stacja TVN24 ustaliła, że zdjęcie nie pierwszy raz stosowane jest jako narzędzie propagandy. Popularne było m.in. w kwietniu tego roku, przed Wielkanocą. Udostępniali je nawet czołowi politycy z PiS-u. „Nadarzyn 2025” – takie drwiące dopiski pojawiały się przy fotografii.

Co na to wójt gminy? Redakcja TVN-u rozmawiała w okolicach świąt z Dariuszem Zwolińskim, który zapewniał, że zdjęcie to nie jest świeże. Wskazywał na liście, które zdobią drzewa, a w kwietniu, w okolicy przystanku, zwyczajnie ich tam nie było. Lokalny polityk uważa, że fotografia powstała w 2023 r. (lub wcześniej), jeszcze za rządów ZP. Kolejną poszlaką jest tablica informacyjna, na której znajdują się wyłącznie numery autobusów Zarządu Transportu Miejskiego. Od wielu miesięcy działa tam jednak również linia Grodziskich Przewozów Autokarowych – nr. poszczególnych pojazdów nie zobaczymy jednak na rozkładzie.

Ale skąd migranci wzięli się na przystanku? W Podkowie Leśnej-Dębaku – ok. 3 km od Nadarzyna – uruchomiony został ośrodek dla cudzoziemców. Pieczę nad nim sprawuje właściwy urząd. Jest to miejsce „otwarte” – oznacza to, że osoby, które tam mieszkają, mogą je opuszczać, o ile wrócą na noc. Z Nadarzyna do ośrodka dojechać można m.in. autobusem.

Czytaj też:

Mammografia „szkodliwa” i „zakazana” w tym kraju? Niebezpieczny fake newsCzytaj też:

O włos od tragedii. 15-latek zaatakowany na przystanku