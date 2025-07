Sceny grozy w pociągu. Do wagonu wszedł 20-latek z siekierą i młotkiem

Wstrząsające zdarzenie miało miejsce 3 lipca po południu. Skład Intercity-Express wiózł 500 pasażerów w kierunku stolicy Austrii, ale został zatrzymany między miejscowościami Straubing i Plattling (na południu Niemiec).

Jak podaje dziennik „Bild”, po ataku wokół pociągu ICE zaroiło się od służb. Czynności prowadziło 150 policjantów, strażaków i ratowników medycznych.

Dramat w Niemczech. 20-latek wyjął siekierę i zaczął nią wymachiwać. Stan jednej osoby jest ciężki

Redakcja tabloidu, powołując się na Niemiecki Czerwony Krzyż, podaje, że w zdarzeniu ucierpiały cztery osoby. Wszystkie przetransportowane zostały do pobliskiego szpitala – stan zdrowia jednej z nich jest ciężki.

To pasażerowie powstrzymali agresora, by nie był w stanie atakować kolejnych osób. Wyrwali mu siekierę i obezwładnili. „Bild” pisze, że oprócz ostrego narzędzia 20-latek miał przy sobie także kolejne, tępe – młotek. Po wszystkim do placówki medycznej trafił też sam napastnik.

Niemieckie media ustaliły, że podejrzanym o atak jest młody obywatel Syrii.

Są wyniki sekcji zwłok 24-letnij Klaudii K. Nowe ustalenia wpłyną na zmianę zarzutów dla 19-letniego Wenezuelczyka

2 lipca przypominaliśmy natomiast o ataku Wenezuelczyka na 24-letnią Klaudię K. 19-letni Yomeykert R.-S. miał w pierwszej połowie czerwca napaść na młodą kobietę w Toruniu, na skraju parku Glazja. Zadał jej liczne ciosy nożem, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia, wystraszony przez świadka, który udzielił pomocy ofierze.

Niestety – 24-latka zmarła w szpitalu ok. dwa tygodnie później. Prokuratura Okręgowa w Toruniu przekazała opinii publicznej, że (wstępną) przyczyna zgonu Klaudii K. „był uraz mózgu”. „Opisane okoliczności i ustalenia będą stanowiły podstawę do podjęcia decyzji w przedmiocie zmiany zarzutów podejrzanemu” – zapowiedzieli śledczy.

