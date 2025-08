Dlaczego pies kradnie nasze pranie? Powody zaskakują

Czy kiedykolwiek zdarzyło wam się ścigać swojego szczeniaka, który ukradł wasze brudne ubrania? Przyczyną złodziejskich zapędów psów jest ich węch.

Węch. Najważniejszy zmysł psa

Węch to jeden z pierwszych zmysłów szczeniaka –zaczyna z niego korzystać już przed otwarciem oczu i rozwojem słuchu. Za pomocą węchu młody pies odszukuje mleko matki. Węch jest znacznie silniejszy niż inne zmysły – w zależności od rasy od 10 do nawet 100 tys. razy silniejszy niż ludzki. Pomaga psom poruszać się po świecie i służy im jako forma komunikacji.

Dlaczego psy kradną pranie? Chodzi o feromony. Gruczoły potowe ssaków, w tym ludzi, wydzielają feromony, które szczeniakowi przekazują mnóstwo informacji. Pies może wywnioskować z nich wiek, płeć czy nastrój człowieka.

Najbardziej atrakcyjna dla psa okazuje się bielizna – ma bezpośrednią styczność z ciałem i jest najbardziej przesiąknięta zapachem.

Psa można też zauważyć tarzającego się w brudnych ubraniach. Eksperci sądzę, że to zachowanie ma charakter ewolucyjny, odziedziczona po psach przed udomowieniem i ich wilczych przodkach.

Czemu pies tarza się w ubraniach? Odziedziczył to po wilkach

Jedna z hipotez mówi, że psy pokrywają się silnymi zapachami, aby ukryć swój własny i utrudnić ich wykrycie przez drapieżniki lub ofiary. Według innych to zachowanie odziedziczone po wilkach, które tarzają się w zapachach, aby zanieść je do swojego stada. Wataha może z nich wyciągnąć przydatne informacje., np. gdzie szukać pożywienia. Badacze zastanawiają się również, czy tarzanie się wilków w tym samym zapachu nie ma na celu wzmocnienia poczucia jedności. Być może psy robią to z tego samego powodu – chcą pachnieć jak ich najlepszy przyjaciel.

Pies może zniszczyć nasze ubrania, żując je. Przypuszcza się, że dzięki żuciu zwierzę uwalnia więcej zapachów. Pozwoli mu to na przyswojenie i przetworzenie większej liczby informacji, jakie niesie ze sobą.

