Czy pies powinien spać na łóżku? Weterynarz odpowiada na sporną kwestię

Amerykanka swoją odpowiedź zaczęła od stwierdzenia, że nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Podzieliła właścicieli psów na dwa podstawowe typy. Jedni traktują czworonoga jak członka rodziny i dają mu dostęp do łóżka, kanapy i każdego praktycznie miejsca w domu. Drugi mają surowe zasady i ograniczają przestrzeń zwierzęcia od początku.

Spanie z psem to dobry pomysł? Weterynarz odpowiada

Mitchell podkreśla, ze oba sposoby postępowania są słuszne i zdrowe, jeżeli mają na względzie wzajemny szacunek oraz dobro zwierzęcia. Dopuszczenie psów do sypialni rodzi jednak kolejne pytania. Kiedy jest właściwy moment na taki przełom?

Amerykańska weterynarz zaleca, by poczekać aż pies będzie nauczony podstawowych zasad czystości oraz dojrzały emocjonalnie na tyle, by uspokoić się w nocy. Poluzowywać zasady można później, bo jest to zdecydowanie łatwiejsze niż odwracać wpojone złe nawyki.

Ważne, by wyznaczyć psu własne, bezpieczne i wygodne miejsce do spania i nie naciskać. Powinno to być przywilejem, a nie wymuszonym zwyczajem. Część psów może stresować konieczność spania w miejscu, gdzie nie czują się dobrze.

To jasne, że spanie z psem może wzmacniać naszą więź ze zwierzęciem i zmniejszać poziom jego lęku. Podnosi to również poziom oksytocyny i obniża kortyzolu w organizmie pupila, co działa korzystnie na jego układ sercowo-naczyniowy.

Czym ryzykujemy, kiedy wpuszczamy psa do sypialni?

Psy z natury śpią jednak w stanie czuwanie i łatwo budzą je najmniejsze dźwięki. Wówczas mogą zakłócić nasz odpoczynek. Rasa psa, jego temperament i styl życia właściciela muszą być także brane pod uwagę.

Spanie z psem jest jednak ryzykowne pod względem higieny. Zwierzęta mogą przenosić pchły, kleszcze i pasożyty jelitowe, które z kolei mogą przenosić dalej choroby takie jak borelioza. Najbardziej zagraża to małym dzieciom, osobom starszym i osobom z osłabionym układem odpornościowym.

Jako przeciwdziałanie zalecane są regularne kąpiele, wizyty u weterynarza, ochraniacz na materac oraz częste pranie pościeli. Sandra Mitchell zaznacza, że ostatecznie decyzję trzeba dopasować do właściciela i psa, biorąc pod uwagę ich dobro. Nie ma jednej odpowiedzi, a każdy powinien zastanowić się nad tą kwestie indywidualnie.

