Rozpylenie gazu. Policja zatrzymała 4 osoby, w tym 2 nieletnie

Sieć obiegło nagranie z kamery monitoringu, które przedstawia piątkowy incydent. Jeden z pasażerów pojazdu szynowego wystawił rękę przez okno i użył gazu pieprzowego. Pomarańczowej barwy zawartość puszki zaczęła wędrować w kierunku niewinnych osób, które w piątek wieczorem, na przystanku Bronowice w Krakowie, m.in. czekały na tramwaj. Film opublikowany został 25 lipca przez sklep z ubraniami (Drugi Sort Secondhand). Serwis remiza.pl podaje, że „poszkodowanych zostało ok. 18 osób”, a także jedno zwierzę – pies.

26 lipca po południu małopolska policja poinformowała o zatrzymaniu dwóch osób - podejrzewanych o rozpylenie gazu. Koło Krakowa czynności prowadzone były wobec „19-latka i jego 14-letniego kolegi”. U pierwszego „zabezpieczono butlę”, która zawierała obezwładniający specyfik. Możliwe, że to właśnie ona została użyta w piątek na przystanku tramwajowym. Służby informowały, że „sprawa prowadzona jest pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia”. W niedzielę zespół prasowy policji przekazał ws. nowe informacje.

Rozpylenie gazu pieprzowego w Krakowie. „Kierowane są pisma ws. demoralizacji do sądu dla nieletnich”

„W nawiązaniu do zdarzenia z rozpyleniem gazu na przystanku tramwajowym, krakowscy policjanci ustalili i zatrzymali wszystkie cztery osoby uczestniczące w tym incydencie. Wobec 14 i 15-latka będą kierowane pisma w sprawie demoralizacji do sądu dla nieletnich. 18-latek został przesłuchany w charakterze świadka, natomiast 19-latek zostanie dzisiaj przewieziony do prokuratury, gdzie najprawdopodobniej usłyszy zarzut” – czytamy.

W zależności od okoliczności popełnionego przestępstwa, sprawcy, który doprowadził do narażenia człowieka na niebezpieczeństwo, grozić może maksymalnie do trzech lat więzienia – według Kodeksu karnego.

