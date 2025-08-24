Raj dla emerytów? Ten kraj zaskoczył cały świat

Coraz więcej osób, które kończą karierę zawodową, marzy o nowym początku. Jedni szukają słońca i łagodnego klimatu, inni stawiają na spokojne, ciche miejsca z dala od miejskiego zgiełku. Nie bez znaczenia pozostaje też aspekt finansowy – w wielu krajach koszty życia są znacznie niższe niż w Polsce czy w Europie Zachodniej. Do tego dochodzi dostęp do opieki medycznej, poziom bezpieczeństwa oraz przyjazne przepisy wizowe. Raport Everly Life, analizujący aż 137 państw, pokazuje, które miejsca spełniają te kryteria najlepiej.

Estonia. Mały kraj, wielki zwycięzca

Najlepszym kierunkiem na emeryturę okazała się Estonia, która zdobyła 79,41 punktu na 100 możliwych. Ten niewielki kraj nad Bałtykiem łączy w sobie atuty, których często próżno szukać w południowej Europie: stosunkowo niskie koszty życia, wysoką jakość opieki zdrowotnej oraz imponujący poziom bezpieczeństwa. Seniorzy stanowią tu ponad jedną piątą społeczeństwa, co świadczy o przyjaznym charakterze kraju wobec osób starszych..

Norwegia i Portugalia – różne klimaty, podobne zalety

Na drugim miejscu znalazła się Norwegia, która mimo wysokich kosztów życia oferuje seniorom coś niezwykle cennego – poczucie stabilności, świetną opiekę zdrowotną i czyste powietrze. Portugalia, która zajęła trzecie miejsce, od lat jest jednym z ulubionych kierunków emerytów z Europy. Przyciąga nie tylko klimatem i słońcem niemal przez cały rok, ale także przystępnymi cenami i dobrym standardem opieki medycznej.

Na czwartej pozycji uplasowała się Hiszpania, kraj łączący słoneczną pogodę z rozbudowaną ofertą kulturalną i kulinarną. Tuż za nią, na piątym miejscu, znalazła się Australia. Choć geograficznie bardzo odległa, została doceniona za wysoki poziom życia i przyjazne podejście do osób starszych.

Kto jeszcze znalazł się w czołówce?

W pierwszej dziesiątce znalazły się także inne interesujące kierunki. Kanada została wyróżniona za stabilność i dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Łotwa zyskała uznanie dzięki niskim kosztom życia i coraz lepszej opiece medycznej, a Węgry przyciągają bogatą kulturą i przystępnymi cenami. Wysoko uplasowała się również Malta, która oferuje ciepły klimat i spokojne tempo życia, a pierwszą dziesiątkę zamykają Włochy, zachwycające krajobrazami, kulturą i dostępem do europejskich świadczeń zdrowotnych.

Czytaj też:

Rząd ma nowy plan na emerytury. Skorzysta jedna grupa seniorówCzytaj też:

Zmiany w emeryturach z podpisem Nawrockiego. Ci seniorzy zyskają