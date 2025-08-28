Znani aktorzy oskarżeni. Chodzi o alkohol

Jan Śpiewak poinformował o uprawomocnieniu się wyroku wobec celebrytów za reklamowanie napojów alkoholowych.

Reklama alkoholu w sieci. Wysokie grzywny nałożone na celebrytów

„Mamy super sukces! Wyroki za nielegalne reklamy alkoholu wobec Kuby Wojewódzkiego, Janusza Palikota, a także Tomasza Czechowskiego się uprawomocniły” – napisał aktywista, który trzy lata temu złożył zawiadomienie do prokuratury. Mężczyźni będą musieli zapłacić po kilkaset tysięcy złotych. Jan Śpiewak dodał, że celem jego działań jest całkowity zakaz reklam alkoholu.

Okazuje się, że to nie są jedyne znane osoby, które mają problemy prawne związane z reklamowaniem napojów alkoholowych. Do sądu został skierowany akt oskarżenia przeciwko aktorowi Bogusławowi L. oraz aktorce Magdalenie C.

Art. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi: „Zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa”. Równocześnie na reklamy piwa nakładany jest szereg warunków, jaki musi zostać spełniony. Ustawodawca zabronił również reklam, w których wykorzystuje się podobieństwo do napojów alkoholowych.

Bogusław L. z aktem oskarżenia. Oto co sądzi prokuratura

Zakaz poza mediami tradycyjnymi, jak billboardy, radio czy telewizję obejmuje również media społecznościowe oraz portale internetowe. Zdaniem prokuratury Bogusław L. i Magdalena C. złamali zapisy ustawy reklamując alkohol w swoich social mediach.

„Polityka” przekazała, że poza celebrytami sprawa objęła również przedstawicieli zarządu koncernu alkoholowego. Akt oskarżenia trafił do sądu 8 sierpnia. W procesie analizowana będzie odpowiedzialność aktorów reklamujących napoje alkohole oraz osób o zarządczych funkcjach w koncernie.

Czytaj też:

Śpiewak nie boi się pozwu Owsiaka. „Niech się puknie w głowę”Czytaj też:

Alkohol w Polsce zdrożeje. Ważny komunikat resortu finansów