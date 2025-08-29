Skandal w zoo. Zabito lwy i tygrysy

Założone w 1891 roku Giza Zoo to najstarszy w Afryce ogród zoologiczny. To jeden z największych terenów zielonych na terenie kraju. Ogród ma powierzchnię około 32 hektarów i przez lata był dostępny również dla najbiedniejszych obywateli Egiptu.

Zaniedbane zoo w Gizie. Dwuletni remont

Zoo było zaniedbywane przez dekady, ale w ostatnich latach zapadła decyzja o remoncie. Obiekt zamknięto w lipcu 2023 roku, a nowe otwarcie zaplanowano na 2025 rok.

Media donoszą o skandalu, który wiąże się z przeprowadzanymi pracami remontowymi. Obrońcy praw zwierząt alarmowali w mediach społecznościowych, że podczas prac pozbyto się cennych zwierząt, w tym lwów i tygrysów. W reakcji na te doniesienia pracownicy zoo powołali komisję w celu przeprowadzenia wewnętrznego śledztwa.

Powstały raport informuje o „tuszach zwierząt wrzuconych do spalarni śmieci i skórach zakonserwowanych w przemysłowych zamrażarkach”. Obrońcy zwierząt oskarżają o zabicie 16 lwów, 6 tygrysów i kilkudziesięciu innych drapieżników. Rzekomą przyczyną eksterminacji było utrudnianie prac budowlanych z użyciem ciężkiego sprzętu. Zwierząt pozbyto się, aby przeprowadzenie remontu było łatwiejsze.

Obawy Egipcjan. Najstarsze w kraju zoo rezerwatem tylko dla bogaczy?

Egipcjanie obawiają się, że po zakończeniu prac przez zagraniczną firmę ogród zoologiczny stanie się ekskluzywnym rezerwatem dostępnym jedynie dla najbogatszych. W kontekście ogrodu zoologicznego pojawia się wątek zagranicznego inwestora ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podmioty z tego kraju brały udział w prywatyzacji egipskiego majątku państwowego. Proces był wynikiem uzgodnień Egiptu z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, który udzielił krajowi osiem miliardów dolarów pożyczki.

Informacja o śmierci zwierząt pojawiła się w mediach społecznościowych egipskiej aktywistki Diny Zulfiqar.

