Łowił przez 24 godziny. Znany wędkarz ustanowił swoją nową życiówkę

Jeff Kolodzinski, znany w świecie wędkarstwa jako Maratończyk, udowodnił (nie po raz pierwszy), że pasję do łowienia ryb można łączyć też ze szczytnymi celami. W czwartek (11 września) – w 24. rocznicę zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych – ustanowił nowy rekord 24-godzinnego połowu, a następnie poszedł o krok dalej, skompletował symboliczną liczbę – 2977 ryb.

Odpowiada ona liczbie ofiar tragedii z 2001 roku.

Wędkarz trafi do Księgi Rekordów Guinnnessa?

Oficjalny wynik Kolodzinskiego po upływie doby wyniósł ponad 2700 złowionych słonecznic pospolitych (Leucaspius delineatus) – podaje serwis outdoorlife.com. To o wiele więcej niż jego wcześniejszy rekord z 2011 roku, gdy w ciągu 24 godzin wyciągnął z wody 2143 ryby. Mógł na tym poprzestać, ale dla niego tegoroczny maraton miał szczególne znaczenie. Złowił jeszcze 277 dodatkowych ryb, aby uczcić każdą z ofiar zamachów terrorystycznych 11 września (chodzi o atak islamistów m.in. na obiekty World Trade Center w Nowym Jorku).

Wędkarz na swoje zdobycze polował nad prywatnym stawem w Illinois, w pobliżu jeziora Upper Peoria. Na pomoście, w otoczeniu sponsorów i kibiców, Kolodzinski łowił praktycznie bez przerwy, wykorzystując nowoczesny sprzęt oraz tradycyjne przynęty – małe larwy i okruchy chleba. Jak tłumaczył, kluczem do sukcesu było przyciąganie ryb z różnych części zbiornika, dokarmiając je w odpowiednich miejscach.

Nie wiadomo, czy wyczyn Kolodzinskiego zostanie oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa – choć wcześniejszy rekord z Minnesoty sprzed kilkunastu lat został uznany.

Nie chodziło o samo łowienie ryb, wędkarzowi przyświecał szczytny cel

Choć sam rekord budzi podziw, równie ważny był cel charytatywny. Tegoroczny maraton wspierał Camp Dallas – obóz założony ku pamięci młodego Dallas Athertona, który odebrał sobie życie w wieku 19 lat.

