Rekord kraju pobity. Zaskakująca liczba stulatków

Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Japonii poinformowało, że w 2025 roku w kraju mieszka aż 99 763 osób w wieku co najmniej 100 lat. To nowy rekord, a jednocześnie dowód na niezwykłą długowieczność społeczeństwa japońskiego.

W porównaniu z rokiem ubiegłym przybyło 4 644 stulatków. Co ciekawe, liczba osób w tym wieku rośnie w Japonii nieprzerwanie od 55 lat, co eksperci wiążą m.in. z wysokim poziomem opieki medycznej, aktywnym trybem życia i dietą opartą na warzywach, rybach i produktach fermentowanych.

Kobiety dominują w gronie długowiecznych

Zdecydowaną większość japońskich stulatków stanowią kobiety – aż 87 784 (około 88 proc. całej grupy). Mężczyzn, którzy przekroczyli setny rok życia, jest 11 979.

Najstarszą mieszkanką Japonii jest Shigeko Kagawa z prefektury Nara, która ma 114 lat. Z kolei najstarszy mężczyzna to Kiyotaka Mizuno z prefektury Shizuoka – liczy sobie 111 lat.

Tak wyraźna przewaga kobiet nad mężczyznami w tej kategorii wiekowej potwierdza globalny trend – przedstawicielki płci żeńskiej zazwyczaj żyją dłużej, a w Japonii różnica ta jest wyjątkowo widoczna.

Dzień Szacunku dla Osób Starszych

Ogłoszenie najnowszych danych zbiegło się z przygotowaniami do obchodów Dnia Szacunku dla Osób Starszych, który w Japonii przypada w trzeci poniedziałek września. To czas, kiedy całe społeczeństwo wyraża wdzięczność seniorom za ich wkład w rozwój kraju i celebruje ich doświadczenie życiowe.

Z tej okazji lokalne władze często organizują spotkania z najstarszymi mieszkańcami, a media prezentują sylwetki wyjątkowych stulatków, którzy inspirują kolejne pokolenia swoim podejściem do życia.

Historia statystyk o stulatkach

Japońskie władze prowadzą rejestr stulatków od 1963 roku. Wówczas takich osób było zaledwie 153. W 1981 liczba przekroczyła 1000, a w 1998 – 10 tysięcy. Dynamiczny wzrost w kolejnych dekadach to efekt nie tylko poprawy warunków życia, ale także postępu medycyny i popularyzacji zdrowych nawyków.

Według danych ministerstwa, w 2024 r. średnia długość życia w Japonii wynosiła 87,13 roku dla kobiet i 81,09 roku dla mężczyzn – to jedne z najwyższych wskaźników na świecie.

