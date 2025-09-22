Amerykański grzyb w Polsce. Podzielił grzybiarzy jak nigdy dotąd

Złotoborowik wysmukły, szerzej znany jako borowik amerykański, od kilku lat coraz śmielej opanowuje polskie lasy. W jednym z internetowych wpisów na grupie fungi.pl na Facebooku pan Piotr opisał swoje doświadczenia z tym gatunkiem, na który natknął się podczas weekendowego grzybobrania.

Relacja mężczyzny była pełna niepokoju. „To nie jest tak jak z borowikami, że znajdujesz całą rodzinkę obok siebie i jest super. Tych amerykańców jest całe pole, a kawałek dalej widzisz kolejne pole i tak dalej... Zaczynam się bać, jak to ogarnie cały las” – pisał internauta. Mimo obaw zebrał kilka okazów na spróbowanie i zapytał innych, jak najlepiej je przyrządzić.

Grzybowy „chwast” czy kulinarny hit? Opinie podzielone

Wpis pana Piotra wywołał gorącą dyskusję. Część komentujących nie zostawiła na borowiku amerykańskim suchej nitki. Jeden z użytkowników określił go jednoznacznie: „to grzybowy chwast, bez smaku i aromatu. Trociny i lignina. Nie warto się po niego schylać”.

Inni jednak widzieli w nim potencjał kulinarny. „Fajne są po ususzeniu – praktycznie do wszystkiego. Na sos też bardzo dobre. Lepsze zdecydowanie od podgrzybka” – przekonywał jeden z internautów. Kolejna osoba dodała: „A mi smakuje, właśnie przed chwilą zjadłam podsmażane na masełku – pychotka”.

Nawet entuzjaści nowego gatunku przyznawali jednak, że jego masowe występowanie budzi obawy. „Też mnie przeraża inwazja tego grzyba. Ciekawe, czy w miejscach występowania zagraża naszym rodzimym gatunkom” – komentowano.

Skąd przybył i czym się wyróżnia?

Złotoborowik wysmukły (łac. Aureoboletus projectellus) to gatunek pochodzący z Ameryki Północnej. W Europie, a także w Polsce, rozprzestrzenia się dynamicznie od kilkunastu lat. Najczęściej można go znaleźć w borach sosnowych, gdzie występuje masowo, co nie wszystkim miłośnikom grzybów odpowiada.

Wyróżnia się smukłym, jasnobrązowym lub złocistobrązowym kapeluszem oraz długim, zwężającym się ku dołowi trzonem pokrytym wyraźnymi podłużnymi bruzdami. Jest uznawany za grzyb jadalny i bywa wykorzystywany w suszeniu, marynowaniu czy przygotowywaniu sosów. Nie brakuje jednak opinii, że jego konsystencja przypomina drewno, a smak nie dorównuje rodzimym gatunkom.

Czytaj też:

W lesie znalazła skarb. Internauci nie kryli zazdrościCzytaj też:

Wysyp grzybów w polskich lasach. Ile trzeba czekać po deszczu? Są wskazówki