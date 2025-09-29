Koniec zmiany czasu? Polacy stawiają sprawę jasno

Każdego roku w Polsce i nie tylko następuje dwukrotna zmiana czasu. Pierwszy raz w ostatnią niedzielę marca w nocy z soboty na niedzielę oraz w ostatnią niedzielę października. W ujęciu historycznym pionierami byli w tej kwestii Niemcy, którzy dokonali tego podczas pierwszej wojny światowej. Teraz jednak coraz częściej słychać głosy, że „utrzymanie zmiany czasu to anachronizm, który przyczynia się do wielu negatywnych skutków o charakterze zdrowotnym i gospodarczym”.

Pojawiło się wiele prób zniesienia zmiany czasu, które jak na razie nie zostały wdrożone w życie. Unia Europejska zaproponowała odejście od tej praktyki już w 2018 roku. Prace musiały jednak zostać przerwane ze względu na wybuch pandemii. Komisja Europejska wróciła do tej sprawy w 2021 r. i zaproponowała, że państwa członkowskie będą mogły dostosować się do nowych zasad do 2026 r.

Zmiana czasu. Politycy chcą skończyć z przestawianiem zegarków

Projekt wprowadzenia całorocznego stosowania czasu letniego środkowoeuropejskiego jako obowiązującego w naszym kraju złożyli posłowie Polski 2050. Politycy przekonywali m.in., że „zmiana czasu prowadzi do rozregulowania zegara biologicznego, którego rytm stanowi fundamentalne znaczenie dla zdrowia każdego człowieka i wpływa niekorzystnie na samopoczucie, objawiając się m.in. kłopotami ze snem czy problemami z koncentracją”.

„Naukowcy uważają, że manipulowanie czasem powoduje silny ‘szok czasowy’, działający bardzo niekorzystnie na zdrowie psychiczne i fizyczne ludzi oraz jest przyczyną wielu chorób” – brzmi fragment uzasadnienia. Dodatkowo zaznaczyli, że „zmiana czasu od dawna nie przynosi korzystnego efektu w postaci oszczędzania energii elektrycznej, a te nie występują ze względu na zwiększenie zużycia energii elektrycznej po zmroku z powodu krótszego światła dziennego”.

Co z odejściem od zmiany czasu w Polsce? Poselski projekt utknął w Sejmie

„Zmiana czasu powoduje utrudnienia w działalności przedsiębiorstw, szczególnie sektora transportowego i bankowego. Pociągi i samoloty są zmuszone dostosować się do przesunięcia czasu, co niekiedy oznacza godzinny postój, lub specjalną zmianę rozkładu. Banki ogłaszają przerwy techniczne w celu wprowadzenia zmiany czasu, podczas których usługi bankowości elektronicznej są niedostępne” – uzasadniali politycy.

Polska 2050 argumentowała też, że „konieczne jest przestawianie zegarków, harmonogramów pracy w przedsiębiorstwach czy indywidualnych zajęć”. Do projektu przeprowadzono konsultacje społeczne. Przeprowadzono 812 ankiet. Aż 91 proc. stwierdziło, że przyjęcie tej ustawy jest potrzebne. 92 proc. rozwiązania zawarte w projekcie ustawy uznało za akceptowalne. 96 proc. zgodziło się z sugestią, że regulacje dotyczą ich bezpośrednio.

Poselski projekt ws. odejścia od zmiany czasu. Oto wyniki konsultacji społecznych

74 proc. uznało, że problemu nie da się rozwiązać w inny sposób niż przez projektowaną ustawę. 79 proc. pozytywnie oceniło proponowane skutki społeczne, 75 proc. skutki gospodarcze, 71 proc. skutki finansowe, a 69 proc. skutki prawne. 56 proc. nie było w stanie wymienić innych skutków zmiany czasu. 47 proc. oceniło, że zmiana nie ma wpływu na inne podmioty niż wymienione w ustawie.

