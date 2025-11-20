Myśleli, że te ryby dawno wymarły. Sensacyjne odkrycie

Południowoamerykański naukowcy donieśli o sensacyjnym odkryciu w Boliwii. W niewielki stawie odkryli rybę, którą uważano za wymarły.

Sensacyjne odkrycie w Boliwii. Gatunek tej ryby uważano za wymarły

Rybę z gatunku Moema claudiae po raz ostatni na wolności widziano ponad 20 lat temu. Jedyne znane siedlisko zostało w dużej mierze zniszczone, przekształcone w tereny rolnicze.

„Dla mnie ponowne odkrycie Moema claudiae to coś wyjątkowego. To pokazuje, że teraz mamy możliwość zachowania tego gatunku na wolności” – przekazał w oświadczeniu autor badania, Thomas Litz. Badacz zwrócił się również do prof. Wilsona Costy, który nazwał gatunek ryby imieniem swojej żony Claudii. Litz podziękował profesorowi „za dekady współpracy i wsparcia”.

Moema claudiae zamieszkiwała niewielkie, tymczasowe mokradła, które łatwo przekształcać i niszczyć. Gatunki takie jak ten często są zagrożone wyginięciem i stanowią poważne wyzwanie w zakresie ochrony. Badacze zwrócili uwagę, że Boliwia to jeden z krajów o największej ostatnio utracie pierwotnych lasów tropikalnych.

„Spośród 20 gatunków ocenionych przez IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody – International Union for Conservation of Nature), które występują w tym kraju, osiem zostało sklasyfikowanych w jakiejś kategorii zagrożenia" – przypomnieli. Zgodnie z tą klasyfikacją Moema claudiae uznana została za gatunek krytycznie zagrożony i prawdopodobnie wymarły.

Niezwykły staw. Zróżnicowane genetycznie zbiorowisko ryb

Badacze przekazali, że w tymczasowym stawie, w niewielkiej pozostałości lasu otoczonej uprawami odkryli populację tego uważanego za wymarły gatunku. W tym samym miejscu odkryto sześć innych gatunków sezonowych karpiowatych. Odkrycie sprawia, że przedmiotowe siedlisko to najbardziej zróżnicowane genetycznie zbiorowiskiem tych ryb, jakie kiedykolwiek udokumentowano na świecie.

Naukowcy mają nadzieję, że to miejsce zostanie w niedalekiej przyszłości objęte ochroną, aby zachować jedyne znane miejsce bytowania Moema claudiae.

