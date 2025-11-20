Wędkarski rekord wrócił do nich po czterech latach. „Gratulacje! Zasługujesz na to!”

Kapitan Connor MacLeod z wypożyczalni łodzi wędkarskich w Newport Tall Tailz Charters poinformował w mediach społecznościowych, że jego przyjaciel Vlad Vaynshteyn pobił rekord stanu Rhode Island. Złowiona przez wędkarza tautoga czarna miała 10,86 kg wagi, 83,82 cm długości i 60,96 cm obwodu. Poprzedni rekord z 2024 r. wynosił 10,13 kg. Wcześniejszy najlepszy rezultat z 2021 r. to z kolei 9,78 kg, kiedy to rekordową rybę pod okiem kapitana złowił 17-latek.

„Co za dzień! Czasami szczęście naprawdę jest po twojej stronie. Wielkie gratulacje” – zaczął MacLeod. Kapitan zażartował, że gdyby wędkarz dał rybie zjeść jeszcze kęsa, wówczas waga mogłaby być jeszcze wyższa. „Dzień zaczął się bardzo powoli, od dziwnych, »papkowatych« brań. Nikt na łodzi nie radził sobie szczególnie dobrze, łowiąc tu i ówdzie ryby nadające się do zatrzymania z wyjątkiem Vlada” – relacjonował MacLeod.

Wędkarz z Rhode Island złowił rekordową tautogę czarną

„Za każdym razem, gdy patrzyłem w jego stronę, wydawał się być skupiony. Było oczywiste, że to będzie dzień Vlada. Kilka krabów później słyszę, jak James mruczy: »Wygląda na to, że Vlad ma coś dobrego na haczyku«. Stoję z siatką i zauważam, że Vlad oddycha jak podczas zajęć jogi, ostrożnie podnosząc rybę. Po jednym lub dwóch kolejnych podciągnięciach pod łodzią pojawiła się biała plama. Kiedy ryba znalazła się w sieci i walka dobiegła końca, naprawdę poczułem jej ogrom” – dodał kpt.

Nieoficjalna waga na pokładzie sugerowała, że tautoga czarna może pobić rekord, więc załoga po złowieniu kilku krabów zdecydowała się wrócić do portu, aby przeprowadzić dokładniejszy pomiar. Wędkarze planowali wypuścić rybę, ale mimo ich starań tautoga czarna nie przeżyła podróży powrotnej. „Nie tak chcieliśmy zakończyć tę historię, ale nadal była to niesamowita ryba i niesamowity dzień! Gratulacje, Vlad! Zasługujesz na to!” – podsumował MacLeod.

