Jeżeli cały dzień siedzę, to jak mam spać? Chiropraktyk ma gotową odpowiedź

Większość ludzi nie zastanawia się zbyt często nad pozycją, w której spędza noce. Każdy z nas ma swoje zwyczaje, ulubiony bok, albo po prostu nie przykłada do tego większej wagi i obraca się w łóżku na wszystkie strony.

Jak spać, kiedy cały dzień siedzimy?

Eksperci zwracają jednak uwagę, że zwłaszcza przy popularnym obecnie siedzącym trybie życia, pozycja do snu może mieć spore znaczenie. Naukowcy od dawna ostrzegają, że długie godziny w fotelu są bezpośrednio związane z otyłością, problemami krążenia czy cukrzycą typu drugiego. Tymczasem to właśnie taka forma pracy dominuje współcześnie w krajach Zachodu, w tym w Polsce.

Dr. Jacob Lesher w rozmowie z „Newsweekiem” tłumaczył, że idealne w takiej sytuacji byłoby spanie na plecach z lekko uniesionymi nogami, albo lekko podpartymi kolanami. Chiropraktyk z miejscowości Waconia w stanie Minnesota wyjaśniał, że kręgosłup jest wtedy wyciągnięty i redukuje napięcie w biodrach.

– Kiedy siedzimy, nasze biodra są wygięte w kąt 90 stopni i obecnie jest to nowa neutralna pozycja biodra. Kiedy kładziemy się na plecach, biodra nie już wygięte, więc zginacze bioder będą ciągnąć kręgosłup – wyjaśniał.

– Dlatego też podparcie nóg albo lekkie ich wygięcie może zmniejszać nacisk w dolnej partii pleców – dodawał. Eksperci dodają oczywiście, że długotrwałe siedzenie wpływa nie tylko na kręgosłup, ale np osłabia naszą pamięć.

Pozycja siedząca szkodliwa dla zdrowia

– Przedłużające się siedzenie może mieć szkodliwy wpływ na nasze zdrowie i nasz kręgosłup. nasze ciała bowiem dostosowują się do dowolnej pozycji, która jest naszą ulubioną. Kiedy przez długie godziny siedzimy, nasze ciało stara się, by była to jego naturalna pozycja – wyjaśniał dr. Lesher.

– To prowadzi do tego, że stanie albo poruszanie się czy bycie fizycznie aktywnym staje się niezwykłym, „nienormalnym” stanem. Jest to niekorzystne zwłaszcza dla aktywnych ludzi, ponieważ są bardziej narażeni na drobne urazy, a w konsekwencji na kontuzje – tłumaczył.

Czytaj też:

Polka zmarła po wizycie u kręgarza. Brytyjczycy chcą zmienić przepisyCzytaj też:

Hanna Lis zmiażdżyła Natalię Siwiec. Wszystko przez „samoistne uzdrawianie raka”