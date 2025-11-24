TV Republika zorganizuje sylwestra. Chce gigantycznej dotacji

Jawnylublin.pl podaje, że stacja, której właścicielem jest Tomasz Sakiewicz, miała zwrócić się do Jarosława Stawiarskiego (który jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości) z wnioskiem o dofinansowanie sylwestra w Chełmie. Chodzi o blisko 2,5 miliona złotych.

W rozmowie z portalem Wirtualne Media szef TV Republika tak komentuje sprawę. – My robimy sylwestra za kilka milionów, inne stacje wydają kilkanaście milionów – wskazuje.

Sylwester z TV Republika na Lubelszczyźnie? Sakiewicz chce pozyskać dofinansowanie od wojewody Stawiarskiego z PiS

W dokumentach wpisano dokładnie 2 466 150 PLN. Na posiedzeniu zarządu województwa zapadnie decyzja, czy „Republika” otrzyma dofinansowanie w takiej właśnie kwocie. Jeśli tak, pójdą na to środki z budżetu przeznaczonego na promocję jednostek samorządu terytorialnego. Warto zaznaczyć, że nawet gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to niekoniecznie suma będzie taka, jakiej chciałoby medium.

Sakiewicz zaznacza, że stacja zamierza przeznaczyć też dużo swoich własnych środków na organizacje sylwestra na Lubelszczyźnie. Wskazuje przy tym, że taka impreza opłaci się regionowi, bo gwarantuje „gigantyczną promocję” i „wielkie ożywienie gospodarcze”. – Chodzi o turystykę i pełne restauracje, hotele. Niech pan spróbuje kupić nocleg w Chełmie – niedługo nie będzie już miejsc noclegowych w Lublinie. My robimy sylwestra za kilka milionów, inne stacje za kilkanaście, więc robimy to bardzo oszczędnie. Nie sądzę, by kwota przekroczyła 5-6 mln zł – szacuje redaktor naczelny.

Możliwe kolejne dofinansowanie? Od miasta Chełm

Jawnylublin.pl twierdzi ponadto, że „Republika” prowadzi też oddzielne rozmowy z miastem Chełm. Stacja liczy tu na dofinansowanie w wysokości 600-800 tysięcy.

Kto w tym roku wystąpi na scenie? Tego Sakiewicz nie chciał ujawnić. Zapowiedział jednak, że będą to „gwiazdy pierwszej ligi”. Więcej szczegółów widzowie i osoby zainteresowane poznać mają 10 grudnia.

Czytaj też:

Kaczyński wspomniał o „Bębenku”. Giertych kpi z wpadkiCzytaj też:

Andrzejki to nie tylko zabawa. Taki obowiązek Kościół nakłada na wiernych