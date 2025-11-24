Kaczyński wspomniał o „Bębenku”. Giertych kpi z wpadki

„A tak z ciekawości panie Rafale Bochenku, jak się Pan czuje jako rzecznik największej partii opozycyjnej, którego nazwiska nie pamięta nawet szef tej partii? Chyba coś poszło nie tak” – napisał na platformie X Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Razem z wpisem polityk udostępnił nagranie z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej. – Ta władza opiera się na jednym wielkim kłamstwie, na totalnej manipulacji. Na tym, że właśnie, jak już mówił tutaj pan Rafał Bębenek, nasz rzecznik prasowy, nie ma w Polsce w tej chwili mechanizmu demokratycznego. Bo on polega na tym, że się coś obiecuje, a później przynajmniej próbuje się to zrobić – mówi na nagraniu ze spotkania w Kwidzyniu prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Problem polega na tym – do czego nawiązuje Roman Giertych – że ktoś taki jak „Rafał Bębenek” nie istnieje. Faktycznie Prawo i Sprawiedliwość na rzecznika prasowego i faktycznie ma on na imię Rafał, ale nie nazywa się „Bębenek” a Bochenek. Poza byciem rzecznikiem partii, jest także jej deputowanym.

Sam zainteresowany nie zwlekał długo z odpowiedzią na wpis posła Koalicji Obywatelskiej. „Panie Romanie, ustałem, nie zemdlałem” – napisał w odpowiedzi Rafał Bochenek. Do wpisu dołączył mrugający emotikon.

Tej wiadomości Roman Giertych także nie zostawił bez komentarza. „To dobrze. Bębenek powinien być stabilny. Proszę się nie przejmować. Jarkowi już się wszystko miesza” – napisał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Roman Giertych nie jest zresztą jedynym politykiem, który zdecydował się zażartować z pomyłki Jarosława Kaczyńskiego. Swoje nagranie udostępnił także – i to kilka dni wcześniej – Adrian Witczak, także poseł Koalicji Obywatelskiej.

– Z reguły nie zachęcam do słuchania Jarosława Kaczyńskiego, ale to musicie usłyszeć – mówi na nagraniu polityk, po czym włącza fragment wystąpienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości. – Panie Kaczyński, nie żaden „Bębenek”, tylko „Bochenek”. No chyba że bębenek propagandowy i trochę pusty – komentuje polityk.

