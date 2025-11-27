Pokazali nagranie z jaskiń grzechotników. Wielu się zdziwiło

Amerykańscy naukowcy obserwujący grzechotniki preriowe w Kolorado podzielili się interesującym odkryciem dotyczącym zachowań rodzicielskich.

Grzechotniki preriowe. Odkrycie amerykańskich naukowców

Badania prowadzone były w jaskini w północnej części stanu Kolorado. Zostały w niej umieszczone kamery, które pozwalają badaczom na śledzenie zachowań węży w gniazdach.

Należy przypomnieć, że grzechotniki to węże jajożyworodne. Jaja rozwijają się w ciele samicy, które wydaje ona młode na świat w momencie wyklucia. Dzięki takiemu rozwojowi węże z tego gatunku nie muszą troszczyć się o odpowiednią temperaturę dla jaj. Grzechotniki nie muszą wysiadywać jaj, jak ptaki czy żółwie. Część węży podnosi temperaturę w gniazdach otaczając jaja własnym ciałem.

W powszechnej opinii węże nie opiekują się wyklutymi młodymi, które zdane są na samych siebie. Badania naukowców nad grzechotnikami w Kolorado dostarczają nowych informacji w tym temacie.

W czasopiśmie „Frontiers in Amphibian and Reptile Science” opublikowano wyniki badań zgromadzonych w tym roku. W jaskini zaobserwowano, że grzechotniki preriowe opiekują się małymi po ich wykluciu. Dorosłe węże przez wiele dni strzegą młodych, przebywając w pobliżu gniazda.

Samice węży pilnują młodych. Nagrania z kamer

Nagrania z jaskini pokazały, że samice tkwiły na słońcu przy wejściach do jaskiń, gdzie wykluły się młode. Jaskinie te pełnią również ważną rolę w zimę (tzw. hibernakulum) – węże chronią się w nich, aby przetrwać najzimniejszą porę roku. Z jaskini korzysta wiele samic, co udowadnia, że nie są one samotnikami, jak wiele osób uważa.

Na kanale YouTube fani węży mogli obserwować nagrania z kamer podczas tegorocznego lata. W przyszłym roku transmisje będą prowadzone z Pensylwanii. W tym stanie znajduje się inne legowisko węży – grzechotników pospolitych.

