Oko Macrona przykuło uwagę. Zdjęcia wywołały lawinę spekulacji

Prezydent Francji złożył w czwartek (15 stycznia) wizytę w bazie wojskowych sił powietrznych Istres na południu kraju. Pojawił się tam m.in. po to, by złożyć siłom zbrojnym życzenia na Nowy Rok 2026. Na spotkaniu żołnierzy i głowy państwa obecni byli oczywiście fotoreporterzy – wkrótce zdjęcia, które zrobili, opublikowane zostały w sieci przez agencje prasowe. Uwagę dziennikarzy i internautów przykuło bardzo opuchnięte oko Macrona i zasiniona powieka. Nie wyglądał najlepiej, ale – oprócz problemów dotyczących narządu wzroku – zdawał się być w dobrej formie.

Dzień później, w piątek, prezydent Francji wziął udział w kolejnym wydarzeniu – dot. przyszłości instytucjonalnej Nowej Kaledonii w Pałacu Elizejskim w Paryżu. I tym razem uwaga mediów skupiona była na jego twarzy. 16 stycznia Macron włożył jednak stylowe okulary przeciwsłoneczne – zasłaniały one jego oko, które zaszło krwią.

„To nic poważnego”

W trakcie czwartkowego wystąpienia polityk zabrał głos odnośnie swojego stanu zdrowia. – Wybaczcie mi, proszę, mój nieestetyczny wygląd. To nic poważnego – zapewniał zebranych. Pokazał też dystans do siebie v postanowił zażartować z całej sprawy. Stwierdził, że jego czerwone, spuchnięte oko potraktować można jako „nawiązanie do oka tygrysa”. Zagraniczne media twierdzą, że głowa państwa miała na myśli piosenkę „Eye of the Tiger”. Słynny utwór zespołu Survivor wykorzystany został w filmie „Rocky III” w reżyserii Sylvestra Stallone i opowiada o pięściarzu, który – po odzyskaniu pewności siebie – odważnie stanął do walki o tytuł mistrza świata.

Inne źródła twierdzą, że Macronowi chodziło o Georgesa „Tygrysa” Clemenceau. Premier był człowiekiem znanym z bezwzględności i drapieżności w polityce – przewodził on Francji podczas pierwszej wojny światowej i odegrał kluczową rolę po jej zakończeniu, podczas negocjacji przy zawieraniu traktatu wersalskiego.

