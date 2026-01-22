Na widok suma wędkarz wpadł w ekscytację. „Niesamowite kolory”

Mowa o znanym w środowisku wędkarskim Piotrze Boufale, który przebywa w prowincji Tarragona. Mieszkaniec Dolnego Śląska wczoraj (21 stycznia) opublikował na Facebooku krótki materiał wideo, który powstał nad Ebro. Rzeka ta słynie z wielkich ryb z gatunku Silurus glanis, co corocznie, na południe Europy, przyciąga tłumy zapalonych entuzjastów popularnego hobby.

W opisie filmu mieszkaniec Lubina przyznał, że każdy pasjonat wędkarstwa sumowego liczy na emocje, jakich on doznał w środę.

„To był dzień, który pokazał, że trzeba wierzyć i walczyć do samego końca. Skarbiec się otworzył – masa wyjętych [z wody – przyp. red.] kabanów [tak na ryby z gatunku S. glanis mówi się „w środowisku” – red.] w ciągu kilku godzin” – zrelacjonował dla internautów wyprawę (obserwuje go ponad 35 tysięcy osób).

Kolor ryby zaskoczył wędkarza. „Niesamowite”

Boufał zwrócił uwagę na nietypowy wygląd ryby, który rzucił się też w oczy użytkownikom Facebooka.

„Ta ryba była wyjątkowa, ze względu na swoje niesamowite kolory” – stwierdził. Internauci przyznawali mu rację. „Piękny marmur” – brzmi jeden z komentarzy, którego autor zauważył, że ubarwienie łusek suma na myśl przywodzi popularną skałę, wykorzystywaną w budownictwie (m.in. jako materiał wykończeniowy).

Boufał przebywa teraz dokładnie w Rocky Ebro Fishing Camp – na terenie bazy wędkarskiej w miejscowości Riba-roja d'Ebre (Katalonia). Osoby, które w wolnym czasie oddają się hobby, twierdzą, że w miejscu tym wyciągali nie tylko okazałych rozmiarów ryby z gatunki S. glanis, ale także innych przedstawicieli kręgowców – m.in. gigantyczne sandacze pospolite (Sander lucioperca).

Hiszpania przyciąga Polaków. Dlaczego chcą łowić właśnie w rzece na południu Europy? Oto powód

Na stronie hiszpańskiej bazy wędkarskiej możemy przeczytać, iż dokładnie na tym odcinku rzeki Ebro znajduje się największa populacja pospolitych sumów albinosów (czyli takich, które cierpią na brak pigmentu – melaniny – w łuskach, przez są białego koloru lub charakteryzuje je jaśniejszy odcień) w Europie.

