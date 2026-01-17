Wędkarz pobił rekord. Waga ryby robi wrażenie

Pod koniec grudnia pasjonat wybrał się na wyprawę, której przebieg – jak przyznał w rozmowie z jedną ze stacji telewizyjnych – był dla niego zupełnie zaskakujący.

Nazwisko mężczyzny na zawsze zapisało się na kartach historii światowego wędkarstwa.

Padł rekord. Mówi o tym całe środowisko wędkarskie

O rekordzie amerykańskiego stanu Indiana poinformowała w sobotę (17 stycznia) redakcja FOX 19. Justin Brown – mieszkaniec hrabstwa Floyd – 30 grudnia ubiegłego roku wybrał się nad rzekę Ohio.

Nie miał zbyt wielkich oczekiwań – chciał po prostu zrelaksować się nad wodą. Wtem za jego haczyk chwyciła niszczuka długonosa (Lepisosteus osseus). Ryba ta potrafi osiągnąć nawet dwa metry długości i wagę przekraczającą 20 kilogramów. Ma brązowe ciało, pokryte charakterystycznymi łuskami. To, co szczególnie mocno wyróżnia ją na tle innych, to długi, smukły pysk. Jest to okaz drapieżny, żywiący się innymi zwierzętami wodnymi czy skorupiakami.

Departament Zasobów Naturalnych stanu Indiana przekazał, że gdy niszczuka – którą Brown wyciągnął z wody – została umieszczona na wadze, na wyświetlaczu zobaczył on blisko 10,8 kg. To oznacza, że padł nowy rekord – poprzedni wynosił bowiem około 10,1 kg.

Jak podaje stacja – za ekspertami z resortu środowiska – L. osseus występuje w całym środkowo-zachodnim stanie USA. Nie ma ona zbyt wielkiego znaczenia dla rybołówstwa – m.in. dlatego, że jej ikra jest trująca.

O wyczynie kolejnego pasjonata też warto wiedzieć

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy natomiast o ustanowieniu nowego rekordu Lepomis gibbosus. Jak podawał dziennik „The Salt Lake Tribune”, samogłów błękitnoskrzeli miał blisko 32 centymetry długości i ważył prawie 482 gramy.

Chris Anderson, mieszkaniec miejscowości Delta (Spanish Fork), pobił tym samym poprzedni rekord Departamentu Zasobów Naturalnych stanu Utah.

