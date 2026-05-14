Jest wściekle żółty i rośnie na drzewach. „Kurczak z lasu” to hit wśród grzybiarzy

Właśnie teraz żółciak siarkowy pojawia się na pniach drzew – dla jednych to leśny przysmak, dla innych biologiczna ciekawostka.

Jak rozpoznać „kurczaka z lasu”?

Maj to najlepszy moment, by wypatrzyć żółciaka siarkowego. Ten charakterystyczny grzyb wyrasta bezpośrednio z pni drzew, najczęściej warstwami przypominającymi półki lub wachlarze. Trudno go pomylić z innym gatunkiem grzyba – wygląda bardziej jak fragment egzotycznej rafy, a jego żółty kolor rzuca się w oczy nawet z daleka.

W krajach anglojęzycznych nazywany jest „chicken of the woods”, czyli „kurczakiem z lasu”. Nazwa nie jest przypadkowa, bowiem wielu grzybiarzy porównuje jego strukturę do mięsa drobiowego.

Żółciak rośnie głównie na drzewach liściastych, szczególnie dębach, wiązach i drzewach owocowych. Znacznie rzadziej pojawia się na iglakach. Jest grzybem pasożytniczym, powoduje zgniliznę drzewa, na którym się znajdzie i z czasem może doprowadzić do jego obumarcia.

Kiedy żółciak siarkowy jest jadalny?

Do jedzenia nadają się wyłącznie młode owocniki. Świeży żółciak ma miękki, jasny miąższ, który łatwo ugina się pod naciskiem palca. Z czasem grzyb robi się twardy, włóknisty i wysycha, tracąc swoje walory kulinarne.

Nie oznacza to jednak, że starsze egzemplarze stają się trujące. Trudno je jedynie przyrządzić i stają się mniej smaczne.

Specjaliści podkreślają, że grzyba nie powinno się jeść na surowo. Najlepiej wcześniej go obgotować lub zblanszować, co zmniejsza ryzyko problemów żołądkowych u bardziej wrażliwych osób.

Nie tylko intensywny kolor. Zaskakujące właściwości żółciaka

Charakterystyczna siarkowa barwa żółciaka nie jest dziełem przypadku. Odpowiadają za nią tak zwane kwasy leatiporowe, czyli związki chemiczne występujące właśnie u tego gatunku. Pełnią funkcję ochronną grzyba i są częścią jego naturalnego mechanizmu obronnego.

Choć zapach żółciaka nie przypomina klasycznych leśnych grzybów, jego delikatny smak i ciekawa konsystencja sprawiają, że dobrze komponuje się z wieloma potrawami. Można go smażyć, panierować albo dodawać do ryżu, kaszy, ziemniaków czy sałatek.

Wiele osób, właśnie ze względu na zwartą strukturę przypominającą mięso, przygotowuje z niego wegetariańskie „nuggetsy”.

Co zawiera i gdzie występuje ten żółty grzyb?

Żółciak siarkowy zawiera sporo białka i węglowodanów. W suchej masie jego wartość energetyczna wynosi około 375 kilokalorii na 100 gramów.

W grzybie znaleźć możemy również witaminy z grupy B, potas czy miedź.

Gatunek ten występuje głównie na półkuli północnej – szczególnie w Europie i Ameryce Północnej. Można go spotkać nie tylko w lasach, ale też w parkach, czy przy zielonych alejach.

