Kiedy będą dostępne wyniki matur? Podpowiadamy, jak sprawdzić swój rezultat

Centralna Komisja Egzaminacyjna w harmonogramie matur na 2026 roku zapowiedziała, że wyniki egzaminów zostaną opublikowane już 8 lipca. Tego dnia do szkół oprócz informacji o wynikach trafią też świadectwa i aneksy. Zdający będą mogli je odebrać i – w licznych przypadkach – kontynuować proces szukania uczelni.

Matura 2026. Kiedy wyniki i jak je sprawdzić?

Wyniki będą oczywiście do sprawdzenia także online. Zanim odbierzemy stosowne dokumenty ze szkoły, warto sprawdzić godziny otwarcia sekretariatów. 8 lipca ogłoszone zostaną wyniki egzaminu maturalnego, zdawanego zarówno w terminie główny, jak i tym dodatkowym. Swój rezultat poznają osoby, które zdawały w maju oraz ci, którzy wyjątkowo podchodzili do egzaminu w czerwcu.

By sprawdzić, jak nam poszło, najlepiej skorzystać ze Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika, dostępnego na stronach gov.pl. Trafiają tam wyniki egzaminów ogólnych, w tym oczywiście także matur. Po zalogowaniu zobaczymy nasze punkty z każdego zdawanego przedmiotu, a nawet punktację cząstkową za poszczególne zadania.

Matura 2026. Logowanie do ZIU

By zalogować się do ZIU, trzeba mieć swoje dane logowania lub przygotowaną inną metodę uwierzytelnienia. Warto przypomnieć sobie nasze hasła wcześniej, by nie stresować się nimi przy sprawdzaniu wyników, kiedy serwery będą obciążone w związku z licznymi zainteresowanymi. Zdający swoje loginy i hasła powinni otrzymać od dyrektora szkoły. W razie czego dostępne są jednak zastępcze sposoby: przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Całą ścieżka wygląda więc następująco: wybór metody logowania, informacje o egzaminie maturalnym, wyniki z poszczególnych przedmiotów z 2026 roku. Jeżeli system będzie działał wolno, czego nie można wykluczyć w dniu publikacji wyników, należy uzbroić się w cierpliwość. Po odczekaniu kilku minut można ponowić próbę zalogowania. Czasami warto spróbować zmienić przeglądarkę, bo niektóre mogą radzić sobie lepiej z systemem.

Pamiętajmy, że najłatwiej odebrać świadectwo maturalne osobiście, ale nawet wtedy musimy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Możemy sprawdzić, czy szkoła dopuszcza możliwość odbioru dokumentów przez osobę upoważnioną. Wtedy potrzebne jest zwykle pisemne upoważnienie oraz dokument tożsamości osoby odbierającej świadectwo.

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