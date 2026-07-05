Klincz ws. awansów w prokuraturze trwa. „Nie jest jasne, dlaczego zostały wstrzymane”

Zarząd Stowarzyszenia (Niezależnych) Prokuratorów „Lex Super Omnia” w mediach społecznościowych przekazał stanowisko ws. braku nominacji na wyższe stanowiska służbowe w Prokuraturze. „Negatywnie oceniamy fakt, że podczas uroczystości wręczenia 29 czerwca 2026 r. dekretów nominacyjnych na stanowiska asesorskie oraz pierwsze stanowiska prokuratorskie po raz kolejny z rzędu nie wręczano nominacji na wyższe stanowiska służbowe w Prokuraturze” – czytamy.

„Nie kwestionujemy tego, że podejmowanie decyzji kadrowych tego rodzaju jest wyłącznym uprawnieniem Ministra Sprawiedliwości, który nie musi ich tłumaczyć, tak jak wnioskowanie o powoływanie na te stanowiska to wyłączna kompetencja Prokuratora Krajowego” – brzmi fragment komunikatu. Zastrzeżono jednak, że konieczna jest transparentność, aby Polacy „mogli wiedzieć, jakie przesłanki merytoryczne uzasadniły nominację danej osoby na wyższe stanowisko służbowe”.

Brak nominacji na wyższe stanowiska służbowe w Prokuraturze. Zarząd LSO wydał stanowisko

Podobnie ma to wyglądać w kontekście odmów. „Trwający już od wielu miesięcy brak nominacji na wyższe stanowiska służbowe w Prokuraturze, pomimo że jest zgodnym z prawem, to z uwagi na brak podania jego powodów narusza zasadę transparentności. Nie jest jasne ani dlaczego wszystkie nominacje zostały wstrzymane, ani kiedy one nastąpią” – zaznaczono w oświadczeniu Zarządu Stowarzyszenia (Niezależnych) Prokuratorów „Lex Super Omnia”.

„Ta niepokojąca sytuacja negatywnie wpływa na pracę Prokuratury, ponieważ wiele jednostek, w których oczekuje się na takie decyzje, nie ma obsadzonej wystarczającej liczby etatów. Brak przepływu kadr, będący skutkiem braku nominacji na wyższe stanowiska służbowe, osłabia kadrowo jednostki wszystkich szczebli, szczególnie jednak jednostki najniższego szczebla, czyli prokuratury rejonowe” – wyjaśniono.

Zarządu Stowarzyszenia (Niezależnych) Prokuratorów „Lex Super Omnia” chce transparentności

Zarząd LSO kontynuował, że „jest tak dlatego, że prokuratorzy tych jednostek, nieotrzymujący nominacji na wyższe stanowiska służbowe, są delegowani do jednostek wyższego szczebla, co osłabia ich macierzyste jednostki, które nie mogą w tej sytuacji uzupełnić braków kadrowych”. Stowarzyszenie domaga się „wytłumaczenia nietransparentności zaistniałej sytuacji oraz pilnego rozpoznania zalegających w Ministerstwie Sprawiedliwości wniosków o nominacje”.

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