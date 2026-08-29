Tyle wystarczy. Prosty sposób, by kleszcze trzymały się z daleka

W internecie natknąć można się na liczne publikacje, które sugerują, że wystarczy wylać na ubranie odrobinę olejku eterycznego (np. goździkowego), a kleszcze trzymały będą się nas z daleka. Czy to prawda? Nie.

Choć kleszcze faktycznie nie przepadają za intensywnymi zapachami, to jednak kilka kropel substancji nie zadziała na nie odstraszająco – szczególnie na wolnej przestrzeni, gdzie nie będzie ona prawie w ogóle wyczuwalna.

Co więc zrobić, by pajęczaki, które roznoszą groźne choroby (m.in. boreliozę) rzeczywiście dały nam spokój? Istnieje banalny, stosunkowo tani sposób.

Badania potwierdzają nawet 92-proc. skuteczność!

Wystarczy kupić środek z DEET (dietylotoluamidem) w składzie. Produkty takie znajdziemy w każdym sklepie, a także w aptekach czy drogeriach.

Wbrew mitom krążącym po sieci – DEET nie jest niebezpieczne dla zdrowia. Wystarczy nie przesadzać z częstotliwością jego stosowania. U niektórych osób dietylotoluamidem może wywołać reakcję alergiczną, jednak dotyczy to niewielkiego odsetka populacji. Dobrze jest omijać skórę i stosować go wyłącznie na ubranie i buty.

Aby produkt był jak najbardziej skuteczny, powinien mieć w składzie co najmniej 20-30 procent DEET. Po naniesieniu na odzież daje 86-92 proc. ochrony przed kleszczami przez aż 4-7 godzin.

Dla tych, którzy lubią szczegółowe instrukcje – sposób, który zwiększa skuteczność, polega na 1-minutowej, równomiernej aplikacji aerozolu na powierzchni spodni i kurtki.

Im więcej DEET, tym większy efekt odstraszający kleszcze? Niekoniecznie

Eksperci zalecają, by po intensywnym wysiłku fizycznym ponownie spryskać się produktem z DEET po około 1-2 godz.

Z wielu eksperymentów wynika, że im więcej DEET, tym lepiej, jednak powyżej 50 proc. nie wykazano dalszej poprawy skuteczności.

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