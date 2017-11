MEN walczy o nieujawnianie nazwisk autorów podstaw programowych. Odwołuje się do NSA

Przypomnijmy, że 13 października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ma ujawnić, kto przygotował zmienione podstawy programowe. Wyrok nie był prawomocny. Ministerstwo Edukacji Narodowej, korzystając z możliwości, odwołało się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wszystko zaczęło się od tego, że Fundacja Przestrzeń dla Edukacji złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o ujawnienie autorów, którzy stworzyli zmienione podstawy programowe. MEN odmówiło podania informacji powołując się na prawo ekspertów do zachowania prywatności. Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Jak podał sąd, osoby, które wykonują zadania na zlecenie administracji publicznej i pobierają za to pieniądze pochodzące ze środków publicznych, muszą się liczyć z ograniczeniem ich prawa do prywatności. Ponadto sąd zwrócił uwagę na prawo obywateli do wiedzy, kto przygotował podstawy programowe.