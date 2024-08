Czterodniowy tydzień pracy. Czy szkoły w piątki będą zamknięte?

Od kilku miesięcy w mediach trwają dyskusje nad nowelizacją Kodeksu Pracy i skróceniem czasu pracy. Na razie nie wiadomo w jakim kierunku pójdą te zmiany. Pomysłów jest kilka, a na pierwszy plan wybijają się dwa:

wprowadzenie 35-godzinnego, a nie 40-godzinnego czasu pracy (co oznaczałoby np. skrócenie czasu pracy z 8 do 7 godzin dziennie w ramach etatu)

wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy

Gdyby rząd przychylił się do drugiego pomysłu, jeden dzień w tygodniu (np. piątek) byłby dniem wolnym. Wiązałoby się to jednak z problemami dla wielu branż.

Szkoły będą zamknięte w piątki?

Krótszy tydzień pracy mógłby sporo namieszać w oświacie. Czy oznaczałby skrócenie tygodnia zajęć lekcyjnych z pięciu dni do czterech? Najprawdopodobniej nie, ponieważ nauczyciele nie pracują w oparciu o Kodeks pracy, a o Kartę Nauczyciela.

„Mówiąc prościej, zgodnie z prawem nauczyciel w szkole publicznej przed tablicą może spędzić przykładowo 18 godzin w tygodniu, resztę czasu przeznaczając na konsultacje, przygotowanie do zajęć i inne aktywności” – powiedziała Karolina Pol, dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli EduKaPol Szkolenia w rozmowie z Infor.pl.

Czy nauczyciele będą mieli więcej wolnego?

Jeśli rząd wprowadzi zmiany w Kodeksie pracy, mogą one objąć jedynie nauczycieli zatrudnionych w placówkach niepublicznych, którzy nie pracują w oparciu o Kartę Nauczyciela. Tacy nauczyciele mogą pracować więcej niż 18 godzin w tygodniu. Często są oni zatrudniani na innych zasadach, niż pedagodzy w placówkach publicznych.

Eksperci wskazują jednak, że nauczyciele poświęcają dużo czasu na przygotowanie się do zajęć i dokumentację. Nie da się tego jednoznacznie zmierzyć, ale często wynosi to więcej niż pełen etat. Skrócenie czasu pracy mogłoby się wiązać z tym, że nauczyciele mieliby więcej chwil na wypoczynek, co mogłoby zwiększyć efektywność ich pracy.

