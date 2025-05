Apel wiceszefowej MEN do nauczycieli. „Po prostu odbieramy naszym dzieciakom dzieciństwo”

74 proc. nauczycieli chce powrotu obowiązkowych prac domowych – wynika z ankiety „Głosu Nauczycielskiego”. Problem poruszał także ZNP. Do sprawy odniosła się w Polsat News wiceszefowa MEN. – Oczywiście, że bierzemy pod uwagę głos nauczycieli. On są jednymi z najważniejszych aktorów w tym systemie, drudzy po uczniach – zapewniła na początku Joanna Mucha.

– Doskonale rozumiem, dlaczego nauczyciele w ten sposób podchodzą do prac domowych, bo oni po prostu nie są w stanie zrealizować tej przeładowanej podstawy programowej, która dzisiaj jest obowiązująca w naszej polskiej szkole – kontynuowała. Wiceminister edukacji narodowej przypomniała, że resort wprowadza w tym zakresie zmiany.

Wiceszefowa MEN o nowej podstawie programowej. „Tej zmiany w polskiej szkole bardzo brakuje”

Wszystko po to, aby odstawa programowa „nie była przeładowana wiedzą i żeby było więcej kompetencji, umiejętności, współpracy, projektów, różnego rodzaju działań, które integrują dzieciaki oraz kreatywności, czy empatii. – Tej zmiany w polskiej szkole bardzo brakuje – oceniła Mucha. Jej zdaniem nauczyciele nie mają obecnie szans zrealizować podstawy programowej i dlatego chcą, aby dzieci część pracy wykonały w domu.

Wiceszefowa MEN podkreśliła, że nie ma zakazu zadawania prac domowych, tylko są nieobowiązkowe.– Nam chodziło o to, żeby szczególnie w tych starszych klasach szkoły podstawowej, czy w klasach w szkołach średnich, żebyśmy pozwolili dzieciakom, aby one nie przychodziły po ośmiu godzinach szkoły do domu i nie miały kolejnych czterech, pięciu czy sześciu godzin prac domowych – mówiła Mucha.

Nauczyciele chcą powrotu obowiązkowych prac domowych. Wiceszefowa MEN o słowach Nowackiej

Wiceminister edukacji narodowej przypomniała słowa Barbary Nowackiej, która zastrzegała, że będzie analiza tego, czy pomysł się sprawdził, czy nie. – Apeluję do wszystkich nauczycieli, żeby pamiętali o tym, że nie tylko oni zadają pracę domową, tylko też nauczyciele innych przedmiotów. Kiedy to się wszystko skumuluje, to czasami naszym dzieciakom po prostu odbieramy dzieciństwo, a one mają do niego prawo – podsumowała Mucha.

