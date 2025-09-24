Burza wokół edukacji zdrowotnej. To nagranie obala mity

Tylko do 25 września można wypisać się z edukacji zdrowotnej. MEN robi co może, aby przekonać uczniów i rodziców do nowego przedmiotu. Fizjoterapeuta Artur Karapetyan, który uczy ludzi, jak zadbać o swoje zdrowie, nagrał we współpracy z resortem rolkę.

„Dotychczas dziwiło mnie, że w szkole najpierw uczymy się sportów, a nie podstaw ludzkiego ciała. Oto jakie tematy będzie zawierał ten przedmiot. Dzieci nauczą się, czym są myśli, emocje, odczucia, jak radzić sobie z posiadaniem ciała, kiedy boli i jest zmęczone, jakie jedzenie jest zdrowe, a czego w sklepiku lepiej nie kupować, bo cię zamuli” – podkreślono. Jak podsumowano, są to „takie rzeczy, jakich starsze pokolenie dowiadywało się w większości dopiero w pełnoletności”.

– Dziękuję wszystkim, którzy rozumieją, jak bardzo potrzebny jest przedmiot Edukacja zdrowotna dla dzieci i młodzieży – by wiedziały, jak dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne, rozumiały konsekwencje używek, potrafiły zachować cyberhigienę i budować wartościowe relacje – mówiła podczas konferencji prasowej w poniedziałek Barbara Nowacka.

Szefowa MEN przekonywała, że tocząca się wokół nowego przedmiotu dyskusja „przeradza się w niepotrzebną polityczną awanturę, która uderza zarówno w zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, jak i w prestiż zawodu nauczyciela”. – Przez lata nie zadbano wystarczająco o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, nie zapewniono im rzetelnej wiedzy. Nie widzę żadnego racjonalnego powodu, by podważać znaczenie przedmiotu, jakim jest edukacja zdrowotna – powiedziała Nowacka.

Minister edukacji zdrowotnej zaznaczyła, że „trzeba chronić szkołę przed tymi, którzy próbują zrobić z edukacji zdrowotnej ideologię”. Nowacka dodała, że „to, co dzieje się wokół edukacji zdrowotnej, nie ma nic wspólnego z podstawą programową”. – Nie róbmy tabu ze zdrowia psychicznego i profilaktyki. Dajmy młodzieży najlepszą wiedzę: fachową, sprawdzoną, przygotowaną przez ekspertów i przekazywaną przez nauczycieli praktyków – zakończyła.

MEN zaspało? „Promuję edukację zdrowotną bardziej niż resort"

Polacy wypisują dzieci z edukacji zdrowotnej? Ten sondaż to sygnał dla MEN