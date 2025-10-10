Uczniowie w szkole robią niemal „pełen etat”. Wiceszefowa MEN zapowiedziała zmiany

Wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer zapowiedziała, że liczba godzin w szkole ma być bardziej równomiernie rozłożona na wszystkie lata nauki – podała Polska Agencja Prasowa. – Jednym z problemów dzisiejszej szkoły jest to, że mamy bardzo mało godzin w klasach I–III. Potem mamy skok pierwszy: klasy IV, V i VI, ale tam w dalszym ciągu godzin jest mało, a potem szok w postaci klasy VII i VIII, w których tych godzin jest bardzo dużo – wyjaśniała wiceminister edukacji narodowej.

Zdaniem Lubnauer taki system jest nieefektywny i niesprawiedliwy. Po zmianach więcej zajęć niż obecnie mają mieć uczniowie z klas IV–VI. Spadnie jednocześnie liczba godzin lekcyjnych w klasach VII-VIII. Samych przedmiotów obowiązkowych jest ponad 30 godzin w tygodniu, a po dodaniu przedmiotów nieobowiązkowych ich liczba dobija niemal do prawie 40 godz., co daje „pełen etat”.

Wiceszefowa MEN o złym rozkładzie liczby godzin w szkole. Ci uczniowie odczują ulgę

Zmiany obejmą przedmioty przyrodnicze. Przyroda pojawi się w klasach IV-VII szkoły podstawowej i oprócz treści z biologii i geografii mają się w niej pojawić również elementy związane z fizyką i chemią. Podział na biologię, geografię, chemię i fizykę będzie obowiązywał dopiero w klasach VII i VIII. Zdaniem wiceszefowej MEN wadą obecnej podstawy programowej jest właśnie przedstawianie tego samego zjawiska na różnych przedmiotach, bez wzajemnego powiązania treści nauczania.

W środę rząd przyjął projekt ustawy nowelizacji prawa oświatowego, który ma związek z przygotowywaną reformą programową kształcenia ogólnego Reforma26 – Kompas Jutra. Kompleksowa reforma programowa w zakresie wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego będzie wdrażana w szkoła sukcesywnie od roku szkolnego 2026/2027.

