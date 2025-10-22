Nauczycielom nie podoba się kierunek zmian w oświacie. „Nie są oczekiwane”

We wtorek (22 października), w Gdańsku, na terenie Sali Akwen, miało miejsce posiedzenie w związku z śródkadencyjnym Walnym Zebraniem Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W trakcie spotkania dokonano m.in. podsumowania konkretnego okresu działalności NSZZ.

N późniejszej konferencji prasowej szef Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania „S” – w rozmowie z mediami – poinformował o m.in. toczących się rozmowach związku z kierownictwem resortu edukacji zawodowej.

W opinii Jakubowskiego decyzje, które są podejmowane przez ministerstwo, „nie znajdują zrozumienia w środowisku” – cytuje przedstawiciela „Solidarności” Polska Agencja Prasowa. – Mam tu na myśli likwidację niektórych przedmiotów, wprowadzanie następnych, także zmiany w podstawach programowych, napisanie ich na bardzo wielkim stopniu ogólności. Właściwie te podstawy – w moim przekonaniu – niewiele wnoszą – stwierdził.

Szef oświatowej „Solidarności” sugeruje rozwiązanie jednego z problemów. „Chcielibyśmy odejść od mechanizmu corocznego ustalania kwoty bazowej”

To nie koniec złych wieści – jak mówi Jakubowski, Koalicja 15 Października, a przede wszystkim MEN, którym kieruje Barbara Nowacka, „wycofuje się” bowiem „z kolejnych zapewnień”.

– Najważniejsze dla nas jest stałe powiązanie płac nauczycielskich, a nawet wszystkich pracowników oświaty, z przeciętną płacą w sektorze przedsiębiorstw. Chcielibyśmy odejść od mechanizmu corocznego ustalania kwoty bazowej i tego tańca wokół ustawy okołobudżetowej – wskazał. Przyznał, że "to rozwiązanie może być politycznie zręczne", lecz, w ocenie przewodniczącego sekcji krajowej "dla stabilizacji polskiej oświaty na pewno niekorzystne".

