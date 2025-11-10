MEN „na wojnie” ws. głośnej reformy. Ugnie się pod presją sondaży i środowiska oświatowego?

Obowiązkowe prace domowe od kwietnia 2024 r. zniknęły z polskich szkół. Coraz więcej osób domaga się jednak ich przywrócenia, argumentując to spadkiem motywacji do nauki oraz pogorszeniem wyników. Głosy pochodzą zarówno od Polaków, ale też nauczycieli. Inny pogląd w tej kwestii ma MEN. Resort podkreślał, że wpływ na egzaminy jest niewielki lub żaden. Barbara Nowacka mówiła z kolei o „pozytywnych efektach likwidacji prac domowych”. Wskazywała, że młodzież ma więcej czasu.

Aby sprawdzić wiedzę ucznia zaczęto częściej stosować kartkówki, ale nie ujęto tego w raporcie. – Powtarzanie każdą metodą jest dobre, a po drugie: kartkówka realnie sprawdza wiedzę ucznia, a nie kompetencje rodzica – tłumaczyła minister edukacji narodowej. Pojawiły się też rekomendacje dotyczące prac domowych. Szybko jednak zniknęły po tym, gdy okazało się, że wśród autorów znalazła się dyrektor, która nie brała w tym udziału i nie zgadza się z większością treści dokumentu.

Eksperci podzieleni w likwidacji obowiązkowych prac domowych. Jakie rekomendacje otrzyma MEN?

Zdaniem „Gazety Wyborczej” zespół niezależnych ekspertów zatrudnionych przez IBE PIB jest podzielony. Jedni optują za rozwiązaniami MEN, a inni za powrotem do obowiązkowych prac domowych. Instytut Badań Edukacyjnych Państwowy Instytut Badawczy nie wyklucza, że przy powstawaniu nowych rekomendacji może powstać „protokół rozbieżności”.

Sugestie ekspertów nie są jednak wiążące dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, stąd przekonanie, że resort „i tak napisze swoją wersję”. „Pewnie bardziej zachowawczą niż ta ekspercka” – oceniło źródło „Wyborczej”. W MEN nieoficjalnie słychać, że temat „od początku był polityczny”. Nowacka przekonywała, że nie będzie powrotu do obowiązkowych prac domowych, ale sondaże i opór środowiska oświatowego mogą wpłynąć na złagodzenie tego stanowiska.

Czytaj też:

MEN miało ujawnić te dane, ale zamilkło. Mamy nowy komunikat resortu NowackiejCzytaj też:

Nowy projekt MEN. Opozycja krytykuje