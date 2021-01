Kiedy nauczyciele będą mogli się szczepić? Piotr Müller podał wstępną datę

Piotr Müller na antenie Polskiego Radia przekazał, ile dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi otrzyma do końca marca Polska. – W tej chwili realizujemy umowy, które zostały podpisane i producenci zadeklarowali łączną dostawę do końca marca wielkości blisko 6 mln dawek, co oznacza, że około 3 mln osób będzie mogło być zaszczepionych – powiedział rzecznik rządu.

W dalszej części „Sygnałów dnia” polityk poinformował także, ile dawek powinno zostać dostarczonych do kraju do końca 2021 roku. – Żeby była jasność: Polska w tym roku w ramach różnych umów z różnymi producentami ma zagwarantowane dostarczenie 60 mln dawek, czyli pozwalałoby to zaszczepić 30 mln osób – powiedział Piotr Müller.

Szczepienia nauczycieli. Kiedy?

Rzecznik rządu prognozował także, kiedy może dojść do szczepienia nauczycieli. – Najpierw szczepimy grupę medyków, czyli tych, którzy są na pierwszym froncie walki z koronawirusem, następnie seniorów, którzy są najbardziej narażeni na śmierć ze względu na zachorowanie, dopiero po tych grupach będą szczepieni nauczyciele oraz służby mundurowe – stwierdził.

Realny termin, jeżeli by się nic nie zmieniło w dostawach, czyli z jednej strony nie byłoby ich więcej albo nie byłoby ewentualnych zakłóceń, przewidujemy niestety dopiero około kwietnia – poinformował Piotr Müller.

Weto prezydenta. Kiedy spotkanie Duda – Morawiecki?

Rzecznik rządu poinformował, że prawdopodobnie w tym tygodniu odbędzie się spotkanie Andrzeja Dudy z Mateuszem Morawieckim. Będzie dotyczyło tzw. ustawy o działach administracji rządowej, którą zawetował prezydent.

