Sondaż ws.obowiązkowych szczepień na COVID-19. Polacy mocno podzieleni

Agencja badawcza SW Research przygotowała sondaż dla portalu Rp.pl na temat szczepień na COVID-19. Respondentów zapytano, „czy – ich zdaniem – należałoby wprowadzić obowiązek szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce”. 42,8 proc. badanych odpowiedziało nie. 24,7 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź: „Tak, dla dorosłych i dzieci”. 17,9 proc. wybrało: „Tak, tylko dla dorosłych”, a 14,6 proc. nie miało zdania na ten temat.

Zimolzak: Szczepieniom obowiązkowym częściej przeciwne kobiety

Komentując sondaż, wiceprezes zarządu SW Research Piotr Zimolzak zwrócił uwagę, że „obowiązkowemu szczepieniu w jakiejkolwiek formie częściej sprzeciwiają się kobiety (46 proc.) niż mężczyźni (40 proc.)”.

– Pomysłu wprowadzenia obligatoryjnych szczepień nie popiera częściej niż co drugi respondent w wieku od 25 do 34 lat i 48 proc. badanych o dochodach mieszczących się granicach 2001-3000 zł. Biorąc pod uwagę wielkość miejsca zamieszkania największy odsetek przeciwników obowiązkowego szczepienia mieszka w miastach liczących od 20 tys. do 99 tys. osób – powiedział Zimolzak.

Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research wśród użytkowników panelu online SW Panel 24-25 sierpnia. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18 lat. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

