Ziobro o proponowanych zmianach w sądownictwie: Czas najwyższej kasty dobiega końca

Minister sprawiedliwości odniósł się do spotkania Krajowej Rady Sądownictwa z przedstawicielami zgromadzeń sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych, podczas którego skrytykowano planowane zmiany w ustawie o KRS. Zbigniew Ziobro wyraził ubolewanie, że „to szerokie gremium sędziów nie wykorzystało okazji, aby zabrać głos w sprawie gigantycznej afery korupcyjnej, która miała miejsce w krakowskim Sądzie Apelacyjnym”. – To bardzo smutne, że reprezentanci środowiska sędziowskiego nabierają wody w usta, kiedy pojawiają się afery kompromitujące całe środowisko, w tym wielu rzetelnych sędziów, którzy są ochlapywani błotem na skutek nieuczciwej działalności przedstawicieli trzeciej władzy – stwierdził polityk. Prokurator Generalny przyznał, iż „uczestnicy poniedziałkowego spotkania w siedzibie KRS udawali, że tych problemów nie ma”. – Nie potraktowali poważnie informacji o zdarzeniach, które podważają zaufanie do polskiego sądownictwa i nie potępili procederów korupcyjnych – zaznaczył dodając, że „takie sprawy nie po raz pierwszy uchodzą uwadze ważnych gremiów reprezentujących środowiska sędziowskie”.

„Proponowane rozwiązania są standardem w krajach Europy Zachodniej”

Zbigniew Ziobro mówił m.in. o braku reakcji środowiska sędziowskiego na patologie. Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się przeprowadzić gruntowne zmiany w polskim sądownictwie. Ich celem jest wprowadzenie europejskich standardów dotyczących powoływania i awansowania sędziów. – To, co proponujemy jest odpowiedzią na społeczne oczekiwanie reformy trzeciej władzy, która powinna łączyć się z podniesieniem standardów etycznych i moralnych w środowisku sędziowskim – powiedział szef resortu sprawiedliwości. Podkreślił, że jako Prokurator Generalny „chce stać nie tylko na straży interesu obywateli, którzy mają prawo oczekiwać sprawiedliwych sądów, ale również działać na rzecz większości uczciwych i rzetelnych sędziów, niezwiązanych ze >>spółdzielnią sędziowską<<, decydującą dzisiaj o awansach i karierze w sądownictwie”. Stąd, jak zaznaczył minister, wynika propozycja, aby sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa powoływani byli przez Sejm, a nie jak obecnie przez korporację sędziowską. Proponowane rozwiązania są standardem w krajach Europy Zachodniej.

„Resort sprawiedliwości będzie dbać, by sądownictwo cieszyło się wyższym zaufaniem”

– Jeśli dzisiaj ktoś krytykuje propozycje przedłożone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jako niecywilizowane, autorytarne, totalitarne, dopuszcza się wyjątkowej manipulacji, by nie rzec kłamstwa, ponieważ całkowicie abstrahuje od rozwiązań obowiązujących w krajach o ugruntowanej demokracji, gwarantujących wysoki poziom etyczny i sprawne sądownictwo - zauważył Zbigniew Ziobro. – Czy Austria, Dania, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwecja to państwa totalitarne? Czy to kraje, w których nie ma niezawisłych sądów? Czy sądownictwo stoi tam na niższym poziomie niż w Polsce? – pytał polityk podczas konferencji prasowej. Zbigniew Ziobro zaznaczył, że „resort sprawiedliwości będzie dbać o dobry wizerunek i standardy polskiego sądownictwa, by w sposób skuteczny i sprawny rozstrzygało sprawy Polaków i cieszyło się znacznie wyższym zaufaniem, niż ma to miejsce teraz.”