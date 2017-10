Siemoniak: Prezydent nie potrafi uderzyć pięścią w stół i powiedzieć – „bronię swoich ludzi”

– Prezydent Andrzej Duda powinien powiedzieć opinii publicznej: Antoni Macierewicz musi odejść. Sufit mu na głowę od tego nie spadnie – ocenił Tomasz Siemoniak. Były szef MON pytany – w kontekście planowanej rekonstrukcji rządu – dlaczego szef MON Antoni Macierewicz „nie zasłużył” jeszcze na dymisję, powiedział, że „prezes PiS Jarosław Kaczyński nie ma co z nim zrobić”.

Polityk Platformy podkreślił, że Macierewicz wdał się w konflikty z prezydentem Dudą, że krytykuje go biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. – To poważny głos. Myślę, że on pokazuje, co naprawdę się myśli w wielu miejscach o Antonim Macierewiczu – powiedział Siemoniak. – On (biskup Guzdek – red.) ma znakomity słuch na to, co się dzieje. I wydaje mi się, że długo się zbierał do takiego głosu, ale jak już powiedział, to wypowiedział to bardzo mocno – dodał.

Szeremietiew o dymisji Macierewicza

Wcześniej o konflikcie na linii Duda-Macierewicz wypowiadał się były wiceminister obrony Romuald Szeremietiew. – Sytuacja jest oczywista: jest zwierzchnik sił zbrojnych (czyli prezydent-red.) i jest minister obrony narodowej. W związku z tym, że zwierzchnik jest wyżej od ministra, to minister powinien mu ustąpić – ocenił. – Jeżeli nie potrafi tego zrobić, to powinien podać się do dymisji – podkreślił Szeremietiew.