Piotrowicz: Chcemy zmiany personalnej w sądach. Chodzi o przemianę mentalnościową

– Chcemy, ażeby w tych ważnych instytucjach doszło nie tylko do zmiany instytucjonalnej, ale i również personalnej. Chodzi o przemianę mentalnościową środowiska sędziowskiego. Od tych środowisk jak KRS i SN bardzo wiele zależy, jakie stamtąd popłyną sygnały dla całej rzeszy sędziów w Polsce. Jeżeli się okaże, że większość w Sądzie Najwyższym będą stanowić dotychczasowi sędziowie, to właśnie o tej zmianie mentalnościowej możemy zapomnieć – wyjaśnił Piotrowicz.

Głowa państwa i partia rządząca nie mogą się porozumieć w sprawie powoływania sędziów. Prezydent proponował wybieranie sędziów do KRS na podstawie większości 3/5 a następnie głosowanie imienne. PiS jednak nalegał na to, by dziewięciu członków do KRS wybierała większość a sześciu - opozycja. Nie zadowala to jednak Andrzeja Dudy.

Wciąż trwają rozmowy w celu znalezienia rozwiązania alternatywnego, jednak w rozmowach widoczny jest ciągły brak porozumienia.

Negocjacje w sprawie ustaw o KRS i SN

Prezydent Andrzej Duda 25 września zaprezentował własne projekty ustaw dotyczących reformy Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Zmiany przekazano do Sejmu, a następnie do konsultacji. PiS przekazywało głowie państwa swoje poprawki dotyczące zmian w funkcjonowaniu najwyższych instytucji sądowniczych. Kilkakrotnie w sprawie ustaw o KRS SN Andrzej Duda spotykał się z Jarosławem Kaczyńskim. Na razie głowie państwa i partii rządzącej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie ustaw o sądownictwie.