Prezydent Duda dla TV Trwam o aborcji, wolnych niedzielach, KRS i konflikcie w MON

Najwięcej czasu podczas długiego wywiadu prezydent poświęcił kwestii reformy sądownictwa i sporu Ministerstwa Sprawiedliwości z Krajową Radą Sądownictwa. Zapewniał o gotowości do zakończenia prac nad ustawami o SN i KRS, jednak do tego potrzebuje współpracy ze strony PiS. – Chciałbym żeby te prace jak najszybciej się zakończyły. Mnie jako prezydentowi ogromnie zależy. Mam niestety ten problem, że PiS ostatnio nie bardzo się kwapiło do prac (...) – mówił. Andrzej Duda podkreślał, że najbardziej w projekcie kolegów z partii martwi go chęć podporządkowania sądownictwa władzy wykonawczej.

– Dlaczego robicie tak, że idziecie w całkowicie monopartyjny wybór? Nie powinno tak być. W KRS powinni być ludzie wskazani przez różne ugrupowania. Po to, żeby była tam multipartyjność, żeby nie było tego wrażenia, że jeżeli dokonuje się wyboru sędziów do KRS w Sejmie, to że to jest wybór jednopartyjny. Ludzie powinni mieć poczucie, że to wybór szeroki i o to mi chodziło. Tu jest cała istota – podkreślał.

W rozmowie z ojcem Rydzykiem prezydent odniósł się również do konfliktu na linii Pałac Prezydencki – MON. – Czy są jakieś zastrzeżenia z mojej strony jako zwierzchnika Sił Zbrojnych i czy są jakieś powiedzmy różnice zdań pomiędzy mną a ministrem obrony? Tak, są i są pewne elementy, które mnie niepokoją – potwierdził. Jego zdaniem za nominacjami generalskimi powinien stać jakiś plan, którego obecnie w Ministerstwie Obrony Narodowej nie ma. Jego zdaniem nominacje dla generałów to nie nagrody, ale zobowiązanie.

Jeśli chodzi o kwestię wolnych niedziel, prezydent przyznał rację „Solidarności”. Jego zdaniem Polacy powinni mieć szansę spędzania tego dnia razem z rodziną, w gronie najbliższych. – Jestem za tym, aby niedziela była dniem wolnym od pracy – zaznaczył jasno. W kwestii aborcji eugenicznej z kolei prezydent wyraził swój sprzeciw. – Zdecydowanie uważam że ten wyjątek od zakazu aborcji w Polsce spowodowany wadami płodu jest absolutnie nadużywany i tutaj trzeba wprowadzić zdecydowanie twardsze rozwiązania prawne – mówił.