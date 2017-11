Zmarł Franciszek Kornicki, weteran walk powietrznych w Wielkiej Brytanii

„Ze smutkiem przekazujemy informację o śmierci ppłk Franciszka Kornickiego, w dniu 17.11.2017r. na Sesji Rady Gminy Mircze Radni, Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek oraz sołtysi minutą ciszy uczcili pamięć legendarnego dowódcy polskiego dywizjonu z okresu II wojny światowej ppłk Franciszka Kornickiego, który zmarł 16 listopada 2017 roku” – czytamy w poście na Facebooku Gminy Mircze.

Bohater bitwy o Anglię

Ppłk Franciszek Kornicki urodził się 18 grudnia 1916 roku w Wereszynie. Brał udział w obronie Polski przed atakiem niemieckim podczas Kampanii Wrześniowej jako pilot z eskadry myśliwców, wchodzących w skład Armii „Łódź”. Po sowieckim ataku na wschodnią granicę udało mu się ewakuować do Rumunii i w polskiej ambasadzie w Bukareszcie uzyskał fałszywe dokumenty. Następnie trafił do Francji, gdzie służył w bazie Lyon Bron. Po francuskiej kapitulacji udało mu się na pokładzie okrętu Arandora Star przedostać do Wielkiej Brytanii.

W Zjednoczonym Królestwie Kornicki dołączył do pilotów 307. Dywizjonu Myśliwskiego Nocnego. Następnie otrzymał przydział do zaprawionego w bojach przeciwko Luftwaffe Dywizjonu 303. W 1941 roku Kornicki dostał się do nowo sformowanego Dywizjonu 315. Wtedy też odbył pierwszy lot bojowy nad Francją. Dwa lata później objął dowództwo nad Dywizjonem 308, będąc najmłodszą osobą na tym stanowisku. Później dowodził Dywizjonem 317. Kornicki wykonywał także zadania oficera łącznikowego w 11 Grupie Myśliwskiej RAF.

Za zasługi wojenne został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych. W 2011 roku otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W tym roku odznaczono go Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. W internetowym plebiscycie zorganizowanym przez RAF, Franciszek Kornicki otrzymał pierwsze miejsce jako największy bohater bitwy powietrznej o Anglię. Głosowanie odbyło się we wrześniu z okazji otwarcia wystawy „RAF Centenary Exhibition”.