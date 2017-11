Lekarz usłyszał 7109 zarzutów. Proceder trwał 8 lat

Krzysztof B., prowadząc działalność gospodarczą w postaci Przychodni Stomatologicznej w Inowrocławiu i posiadając zawarte umowy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenia stomatologicznego, poświadczał nieprawdę w dokumentacji medycznej pacjentów. Wykazywał on świadczenia stomatologiczne niewykonane w ramach finansowania przez NFZ, po czym wykazywał tych pacjentów w raportach statystycznych stanowiących dokumenty rozliczeniowe. Następnie drogą elektroniczną przesłał on te dokumenty do NFZ. W ten sposób podejrzany uzyskiwał nienależną refundację za leczenie.

W okresie od stycznia 2006 roku do końca 2014 roku podejrzany lekarz stomatolog doprowadził Kujawsko-Pomorski Oddział NFZ do niekorzystnego rozporządzenia mianem w łącznej wysokości 712 tysięcy 525 złotych.

W sumie prokurator zarzucił Krzysztofowi B. popełnienie 7109 czynów wyczerpujących znamiona przestępstw. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienie zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Wobec B. zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju z jednoczesnym zatrzymaniem paszportu. Zastosowano także zabezpieczenie majątkowe w łącznej kwocie 340 tysięcy złotych.