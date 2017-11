Przed wyborami w Nowoczesnej. W czym partia Petru przypomina PSL?

Piotr Misiło,Katarzyna Lubnauer, Ryszard Petru. Który z tych kandydatów ma największe szanse na to, żeby zostać przewodniczącym w Nowoczesnej? Dr Jarosław Flis zaznacza, że ciężko o podstawy do przewidywania w tej kwestii. – W przypadku Nowoczesnej jest to pierwsza próba i nie wiadomo co przeważy – czy zasługi autorskie, czy wpadki indywidualne, czy nadzieja na zmianę, czy raczej stabilność i wiara w mocne postanowienie poprawy u dotychczasowego szefa – tłumaczy i dodaje, że najważniejsze jest to, że nie jest to z góry wiadome i mamy do czynienia z realnym starciem.

– To jest troszeczkę tak, jak w Polskim Stronnictwie Ludowym. Jak to powiedział kiedyś znajomy wójt: „PSL to taka partia, w której nigdy nie wiadomo kto wygra, dopóki się nie policzy głosów wewnętrznych”. Rozumiem, że teraz doczekaliśmy się takiej drugiej partii. Trudno to powiedzieć o Platformie Obywatelskiej czy o Prawie i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o Nowoczesną, to myślę, że to nie będzie wiadome dopóki się nie policzy głosów i to jest jakaś nowa jakość w tej dziedzinie – mówi.

„Wielość kandydatów jest utrudnieniem”

21 listopada Kamila Gasiuk-Pihowicz poinformowała, że rezygnuje z ubiegania się o przewodnictwo w Nowoczesnej, jako powód podając fakt, iż ma „podobną diagnozę i podobną receptę na poprawę sytuacji w partii”, jak jej konkurentka Katarzyna Lubnauer i to na nią odda swój głos. Wcześniej z wyścigu o fotel lidera wycofał się także Paweł Pudłowski.

– Jak już się z kimś walczy i chce się obalić tego, który już jest, to wielość kandydatów nie daje żadnej przewagi, tylko jest utrudnieniem. Robi mniej czytelną alternatywę i część osób wtedy jest zachowawczych. Muszą być istotne powody ku temu, aby była zmiana, a jednym z powodów, żeby nie było zmiany, jest za duże zamieszanie. W związku z tym, jeżeli jest więcej kandydatów to zwykle daje to przewagę temu, który już jest, a nie któremuś z pozostałych – tłumaczy dr Jarosław Flis, pytany o możliwe powody wycofania się kandydatów.

W opinii komentatora nie ma zagrożenia, że zamieszanie z kandydatami wpłynąć może negatywnie na odbiór tej partii. – Zawsze jest tak, że raczej to podnosi zainteresowanie, że w ogóle dzieje się coś ważnego. Wiadomo, że wygra jedna osoba, a nie trzy. Problem byłby wtedy, gdyby się okazało, że ktoś podważa wyniki, że ktoś się obraża, wychodzi, zakłada konkurencję, trzaska drzwiami. A jak to się odbędzie w takim stylu amerykańskim, tzn. że przegrany gratuluje zwycięzcy, to nie ma wtedy żadnego problemu, żeby było dużo kandydatów. Jest to tylko sygnał, że dzieje się, że jest to ważna sprawa – mówi dr Jarosław Flis.

Możliwe scenariusze w Nowoczesnej

Czy natomiast z punktu widzenia notowań partii Ryszarda Petru trafiony jest pomysł wspólnego kandydata Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy? – Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma – zauważa ekspert. – Problem samego trwania Nowoczesnej, jako ugrupowania jest tutaj najważniejszym problemem, a to, kto jest kandydatem w Warszawie to jest tylko mała wypustka tego problemu w całości – ocenia. – Wiadomo, że po tej stronie „innej niż PiS” jest w tej chwili pięć partii, a powinny być trzy. Więc teraz pytanie, które dwa elementy odpadną, wliczając Platformę Obywatelską, Nowoczesną, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Razem. To jest o dwoje „za ciasno”. Jeszcze dla trzech się daje znaleźć uzasadnienie, ale dla pięciu nie ma żadnego uzasadnienia poza tym, że może tylko zacierać ręce partia rządząca – dodaje.