Beata Mazurek pisała o „fake newsach.” Popełniła błąd, który nie umknął internautom

Przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze odniosła się do publikacji „Faktu”, dotyczącej relacji partii rządzącej z prezydentem Andrzejem Dudą. Poinformowała, że jest to typowy „fake news”. W swoim wpisie Beata Mazurek na koniec zwróciła się do wszystkich z apelem, by nie powielać nieprawdy. Problem w tym, że rzeczniczka PiS popełniła rażący błąd.

„Dzisiejszy tekst w Fakcie o relacji PiS i PAD to typowy #fakenews.Niepowielajmy nieprawdy” – napisała.

W oczy od razu rzuca się ostatnie zdanie, gdzie powinno być napisane „Nie powielajmy”. Błąd natychmiast został zauważony przez internautów, którzy w komentarzach podali poprawny zapis.

