Kierowca ciężarówki uszkodził słup. Zerwane kable zabiły krowy w oborze

Wczoraj około godziny 13:00 dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie, że w jednym z gospodarstw rolnych doszło do zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego.

Jak wynikało z wyjaśnień 53-letniego kierowcy ciężarówki, przyjechał on do gospodarstwa po zboże. Po załadunku towaru wjechał na wagę, po czym chciał wycofać. W trakcie manewru najechał na słup trakcji elektrycznej będącej pod napięciem i złamał go. To co spowodowało następnie zerwanie przewodów i zwarcie instalacji.

Jak się okazało, w wyniku tego zdarzenia, w sąsiadującej obok oborze w wyniku porażenia prądem padło padło 7 krów. Wartość strat wstępnie wyceniono na ponad 50 tys. złotych.

Policjanci będą teraz wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.