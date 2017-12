Policja z Wrocławia szuka tego mężczyzny. Opublikowano wizerunek

Galeria:

Mężczyzna poszukiwany przez policję

W nocy 26 listopada przy ulicy Ruskiej we Wrocławiu, doszło do aktu wandalizmu w jednym z lokali gastronomicznych. Nieznani sprawcy awanturowali się i uszkodzili szybę wystawową. Policjanci do tej pory nie znaleźli osób odpowiedzialnych za ten czyn, więc za zgodą prokuratury publikują wizerunek osoby mogącej mieć związek z tym przestępstwem.

Policjanci zwracają się do osób, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia lub rozpoznają mężczyznę na załączonym materiale, z prośbą o kontakt pod numerami telefonu: (71) 340-31-31 lub (71) 719-15-47.