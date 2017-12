Kinga Duda będzie reprezentować UJ w międzynarodowym konkursie prawniczym

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot to konkurs z dziedziny międzynarodowego arbitrażu w sprawach gospodarczych i jeden z najbardziej prestiżowych międzynarodowych konkursów przeznaczonych dla studentów prawa. Celem konkursu jest popularyzacja międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Konkurs Willem C. Vis cieszy się rosnącą z roku na rok popularnością. Bierze w nim udział zwykle blisko 300 drużyny z ponad 60 krajów.

Swoją reprezentację w Wiedniu będzie miał również Uniwersytet Jagielloński. W uczelnianej drużynie znalazła się m.in. córka prezydenta Andrzeja Dudy, Kinga.

W krótkim biogramie umieszczonym na profilu uczelni na Facebooku podkreślono, że Kinga Duda jest studentką czwartego roku prawa. „Głównymi obszarami jej zainteresowań są międzynarodowe prawo handlowe i prywatne oraz cywilne postępowania sądowe. Kinga rozwijała swoje umiejętności praktyczne podczas wakacyjnych praktyk w jednej z międzynarodowych firm w Warszawie. W wolnym czasie lubi jeździć na nartach, czytać książki i podróżować” – czytamy na Facebooku Uniwersytetu Jagiellońskiego.