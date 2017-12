Tragiczny pożar w centrum handlowym. Prezydent Duda wysłał depeszę kondolencyjną

Prezydent Andrzej Duda: Nie rozumiem decyzji Komisji Europejskiej. Jest czysto polityczna

Prezydent Andrzej Duda w środę w Polsat News podkreślił, że „nie rozumie decyzji Komisji Europejskiej”, co do rozpoczęcia procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. – Jest to decyzja czysta polityczna. Ona nie ma nic wspólnego z żadnym...