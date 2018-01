Lubnauer nie postawiła na Petru. Oto nowe kierownictwo Nowoczesnej

Oprócz polityków, którzy zostali wiceprzewodniczącymi, w skład prezydium zarządu Nowoczesnej weszli: Adam Szłapka jako sekretarz generalny i Mirosław Pampuch, który nadal będzie skarbnikiem partii.

– Wiceprzewodniczący to są takie osoby, z którymi najbliżej się współpracuje, osoby zaufane. Jak widać ostatnio, zaufanie między mną a Ryszardem Petru nie kwitnie – komentowała w ubiegłym tygodniu na antenie Polsat News Katarzyna Lubnauer. Nowi wiceprzewodniczący Nowoczesnej zostali wybrani 2 stycznia, na pierwszym posiedzeniu zarządu partii. Zgodnie ze statutem, wiceszefowie ugrupowania są wyłaniani spośród 15-osobowego zarządu. Ten został wybrany przez Radę Krajową 16 grudnia, a w jego składzie znalazł się Ryszard Petru.

Sygnały, że Katarzyna Lubnauer nie postawi na Ryszarda Petru, pojawiały się już wcześniej. W „Salonie politycznym Trójki” przewodnicząca Nowoczesnej mówiła o wielu niepotrzebnych słowach, które padły z ust Ryszarda Petru pod adresem jej i partii. – Wykazał się pewną nielojalnością w tym znaczeniu, że wydaje mi się, że nawet jeżeli ma się jakieś pretensje do mnie, co mogę zrozumieć, to mówienie nie najlepiej o partii jest błędem – tłumaczyła Lubnauer.